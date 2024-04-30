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Наталья Букса добыла серебро на чемпионате Европы по классическим шахматам
Благодаря этому результату украинка стала участницей Кубка мира
Фото: ФІДЕ
В Греции финишировал чемпионат Европы по классическим шахматам среди женщин.
Из украинских участниц наиболее успешно выступила Наталья Букса, которая с 7,5 очками из 10 при распределении 2-9 мест по дополнительным показателям стала серебряным призером и участницей будущего Кубка мира.
Чемпионкой Европы стала азербайджанка У. Фаталиева, которая на очко опередила своих конкуренток.
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