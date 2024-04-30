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Наталья Букса добыла серебро на чемпионате Европы по классическим шахматам

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Благодаря этому результату украинка стала участницей Кубка мира

Наталья Букса добыла серебро на чемпионате Европы по классическим шахматам

Фото: ФІДЕ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В Греции финишировал чемпионат Европы по классическим шахматам среди женщин.

Из украинских участниц наиболее успешно выступила Наталья Букса, которая с 7,5 очками из 10 при распределении 2-9 мест по дополнительным показателям стала серебряным призером и участницей будущего Кубка мира.

Чемпионкой Европы стала азербайджанка У. Фаталиева, которая на очко опередила своих конкуренток.

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