Наталья Букса добыла серебро на чемпионате Европы по классическим шахматам

В Греции финишировал чемпионат Европы по классическим шахматам среди женщин.

Из украинских участниц наиболее успешно выступила Наталья Букса, которая с 7,5 очками из 10 при распределении 2-9 мест по дополнительным показателям стала серебряным призером и участницей будущего Кубка мира.

Чемпионкой Европы стала азербайджанка У. Фаталиева, которая на очко опередила своих конкуренток.