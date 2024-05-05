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Девять волейболистов отказались играть за сборную Украины
Это прямо по мужски, молодцы маленькие девочки
Фото: cev.eu
Главный тренер мужской сборной Украины по волейболу Рауль Лосано рассказал в интервью sport.ua, кто из членов его команды не выступит в текущем сезоне.
Так, по информации специалиста, отказались играть за национальную команду по разным причинам девять спортсменов: Ян Ерещенко, Дмитрий Теременко, Горден Брова, Виталий Щитков, Олег Плотницкий, Василий Тупчий, Илья Ковалев, Владислав Щуров и Тимофей Полуян.
Плотницкий свое решение объяснил необходимостью отдыха и испытания молодых волейболистов, а Тупчий хотел привозить на сборы свою семью, но тренерский штаб ему отказал.
Во время полномасштабной войны и необходимости бороться за Украину на международной арене такие поступки – проявление настоящего мужества и отваги!
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