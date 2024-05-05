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Лосано – об отказниках в национальной сборной: Для меня это был настоящий шок
Вечный позор
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мужской сборной Украины по волейболу Рауль Лосано рассказал о своей реакции на
"Честно говоря, для меня это был настоящий шок. Я был уверен, что такое невозможно в принципе, а в стране, которая третий год находится в состоянии войны, и подавно. Я ведь приехал сюда, чтобы помочь украинцам, чтобы еще больше поднять престиж этой страны на международной арене. И вдруг такое.
Самое неприятное в этой ситуации, что подавляющее большинство отказников сами не позвонили мне и не приехали на сбор, а передавали информацию через своих агентов.
В этой связи хочу подчеркнуть, что я много лет работаю в волейболе, постоянно держу контакт с людьми и всегда открыт для общения с каждым игроком. Поэтому не нужно передавать мне никакой информации через третьи лица.
Приезжайте, звоните, говорите. Только Дмитрий Виецкий это сделал правильно, как положено. Сам приехал в Городок, мы поговорили с ним и обсудили все вопросы" – сказал тренер.
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