Фаворит "Джиро" был третьим на первом этапе в субботу, а в воскресенье на 161-километровом горном этапе, примерно за 11 км до финиша в Сантуарио-ди-Оропа, получил прокол. Тадей Погачар упал на асфальт прямо перед машиной своей команды, но не пострадал, и ему сразу же помогли пересесть на новый велосипед. Затем 25-летний словенец приехал к победному финишу, опередив на 27 секунд Даниэля Мартинеса и британца Герайнта Томаса, и отобрав общее лидерство у Хонатана Нарваэса.

"Я был достаточно спокоен. Я немного растерялся, когда упал, но ничего серьезного. Команда сегодня была очень хорошей. Они вернули меня обратно на передовые позиции, затем мы установили темп, который нам понравился, и это было идеально. Теперь я могу немного расслабиться на следующие несколько дней, и мы можем оставаться в безопасности в спринтерских гонках" - заявил двукратный победитель "Тур де Франс" после вчерашнего второго этапа.

Добавим, что Тадей Погачар стремится сделать редкий дубль - выиграть "Джиро" и "Тур де Франс" в одном году. В последний раз такой подвиг удавался итальянцу Марко Пантани в 1998 году.

Результат второго этапа

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 3 ч. 54 мин. 20 сек.

2. Даниэль Мартинес (Bora-hansgrohe) +27 сек.

3. Герайнт Томас (Ineos Grenadiers) +27 сек.

4. Лоренцо Фортунато (Астана-Казахстан) +27 сек.

5. Флориан Липовиц (Бора-Гансгроэ) +27 сек.

Генеральная классификация

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 7 ч. 8 мин. 29 сек.

2. Герайнт Томас (Ineos Grenadiers) +45 сек.

3. Даниэль Мартинес (Bora-hansgrohe) +45 сек.

4. Киан Эйтдебрукс (Team Visma-Lease a Bike) +54 сек.

5. Айнер Рубио (Movistar) +54 сек.