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Михаил Усач добыл первую лицензию для Украины на Олимпиаду-2024 в стрельбе из лука
На данный момент 95 украинских спортсменов отобрались на ОИ-2024
Фото: Суспільне
Украинец Михаил Усач получил первую лицензию на Олимпиаду-2024 в стрельбе из лука для Украины.
Заключительная стадия отбора на Олимпиаду-2024 в стрельбе из лука началась с европейского квалификационного турнира, который принимает Эссен.
По итогам квалификации в мужском и женском турнире борьбу за лицензии продолжили Анастасия Павлова и Михаил Усач.
Однако в четвертьфинальном матче победу одержал только Усач, где оказался сильнее серебряного призера Игр в Токио Мауро Несполи.
Выхода в полуфинал Усача оказалось достаточно для получения лицензии.
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