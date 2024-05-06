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Михаил Усач добыл первую лицензию для Украины на Олимпиаду-2024 в стрельбе из лука

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На данный момент 95 украинских спортсменов отобрались на ОИ-2024

Михаил Усач добыл первую лицензию для Украины на Олимпиаду-2024 в стрельбе из лука

Фото: Суспільне

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинец Михаил Усач получил первую лицензию на Олимпиаду-2024 в стрельбе из лука для Украины.

Заключительная стадия отбора на Олимпиаду-2024 в стрельбе из лука началась с европейского квалификационного турнира, который принимает Эссен.

По итогам квалификации в мужском и женском турнире борьбу за лицензии продолжили Анастасия Павлова и Михаил Усач.

Однако в четвертьфинальном матче победу одержал только Усач, где оказался сильнее серебряного призера Игр в Токио Мауро Несполи.

Выхода в полуфинал Усача оказалось достаточно для получения лицензии.

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