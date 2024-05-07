  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Джиро д'Италия 2024. Третий этап. Бельгиец Тим Мерлье в спринтерской развязке одержал победу на итальянском гранд-туре
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джиро д'Италия 2024. Третий этап. Бельгиец Тим Мерлье в спринтерской развязке одержал победу на итальянском гранд-туре

Другие виды

Об этом сообщает BBC

Джиро д'Италия 2024. Третий этап. Бельгиец Тим Мерлье в спринтерской развязке одержал победу на итальянском гранд-туре

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лидер "Джиро" Тадей Погачар и британец Герайнт Томас, пошли в атаку за 3 км до финиша этапа. Впрочем, пару успели догнать спринтерские команды, которые и разобрались между собой в конце гонки. В итоге Тим Мерлье был самым быстрым, получив в целом свою вторую победу на "Джиро" (бельгиец также был первым на втором этапе в 2021 году).

"Это была самая тяжелая победа сегодня. Это был действительно тяжелый финал, на последнем километре я так и не нашел хорошего слипстрима, поэтому постоянно был под ветром. На последних 300 метрах я услышал: "Тебе надо идти". Я знал, что буду первым или вторым, и я счастлив, что выиграл этот спринт", - заявил после гонки Тим Мерлье.

Стоит добавить, что за 19 км до финиша объявили, что Саймон Карр из "EF Education-Easypost" стал третьим гонщиком, который сошел с дистанции. Словенец Тадей Погачар сохраняет розовую майку лидера с 47-секундным отрывом от колумбийца из "Bora-Hansgrohe" Даниэля Мартинеса и Герайнта Томаса из "Ineos Grenadiers". Сегодня же стартует четвертый этап, - это 190-километровый маршрут из Акви-Терме до Андоры (итальянский регион Лигурия).

Результат третьего этапа
1. Тим Мерлье (Soudal-Quick-Step) 3 ч. 54 мин. 35 сек.

2. Джонатан Милан (Lidl-Trek) то же время

3. Биньям Жирмей (Intermarche-Wanty) то же время

4. Йенте Бирманс (Arkea-B&B Hotels) то же время

5. Тобиас Андресен (Team dsm-firmenich-PostNL) то же время

Генеральная классификация
1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 11 ч. 3 мин. 2 сек.

2. Герайнт Томас (Ineos Grenadiers) +47 сек.

3. Даниэль Мартинес (Bora-hansgrohe) то же время

4. Айнер Рубио (Movistar) +56 сек.

5. Киан Эйтдебрукс (Team Visma-Lease a Bike) то же время

По теме
yellow-arrow
Михаил Усач добыл первую лицензию для Украины на Олимпиаду-2024 в стрельбе из лука
yellow-arrow
Джиро д'Италия 2024. Второй этап. Тадей Погачар одержал свою первую победу на итальянском гранд-туре
yellow-arrow
Лосано – об отказниках в национальной сборной: Для меня это был настоящий шок
велоспорт Джиро д’Италия Тадей Погачар
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости