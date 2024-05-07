Лидер "Джиро" Тадей Погачар и британец Герайнт Томас, пошли в атаку за 3 км до финиша этапа. Впрочем, пару успели догнать спринтерские команды, которые и разобрались между собой в конце гонки. В итоге Тим Мерлье был самым быстрым, получив в целом свою вторую победу на "Джиро" (бельгиец также был первым на втором этапе в 2021 году).

"Это была самая тяжелая победа сегодня. Это был действительно тяжелый финал, на последнем километре я так и не нашел хорошего слипстрима, поэтому постоянно был под ветром. На последних 300 метрах я услышал: "Тебе надо идти". Я знал, что буду первым или вторым, и я счастлив, что выиграл этот спринт", - заявил после гонки Тим Мерлье.

Стоит добавить, что за 19 км до финиша объявили, что Саймон Карр из "EF Education-Easypost" стал третьим гонщиком, который сошел с дистанции. Словенец Тадей Погачар сохраняет розовую майку лидера с 47-секундным отрывом от колумбийца из "Bora-Hansgrohe" Даниэля Мартинеса и Герайнта Томаса из "Ineos Grenadiers". Сегодня же стартует четвертый этап, - это 190-километровый маршрут из Акви-Терме до Андоры (итальянский регион Лигурия).

Результат третьего этапа

1. Тим Мерлье (Soudal-Quick-Step) 3 ч. 54 мин. 35 сек.

2. Джонатан Милан (Lidl-Trek) то же время

3. Биньям Жирмей (Intermarche-Wanty) то же время

4. Йенте Бирманс (Arkea-B&B Hotels) то же время

5. Тобиас Андресен (Team dsm-firmenich-PostNL) то же время

Генеральная классификация

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 11 ч. 3 мин. 2 сек.

2. Герайнт Томас (Ineos Grenadiers) +47 сек.

3. Даниэль Мартинес (Bora-hansgrohe) то же время

4. Айнер Рубио (Movistar) +56 сек.

5. Киан Эйтдебрукс (Team Visma-Lease a Bike) то же время