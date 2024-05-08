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Джиро д'Италия 2024. Итальянец Джонатан Милан одержал победу на четвертом этапе гранд-тура

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Об этом сообщает BBC

Джиро д'Италия 2024. Итальянец Джонатан Милан одержал победу на четвертом этапе гранд-тура

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Четвертый 190-километровый этап во вторник прошел от Акви-Терме до Андоры на Итальянской Ривьере. 23-летний гонщик Lidl-Trek Джонатан Милан опередил австралийца Кейдена Гровза и немца Фила Баухауса в групповом спринте. Это произошло на следующий день после того, как бельгиец Тим Мерлье опередил Милана на третьем этапе.

Двукратный чемпион "Тур де Франс" Тадей Погачар опережает на 46 секунд Герайнта Томаса в общем зачете. Стоит отметить, что эритреец Биньям Жирмей отсутствовал в этой гонке за победу, поскольку он сошел с дистанции после того, как дважды подряд попадал в аварию на скользкой дороге. Сегодня будет стартовать пятый этап - это волнообразный 178-километровый маршрут из Генуи в Лукку.

Результат четвертого этапа
1. Джонатан Милан (Lidl-Trek) 4 ч. 16 мин. 03 сек.

2. Кейден Гровз (Alpecin-Deceuninck) то же время

3. Фил Баухаус (Bahrain Victorious) то же время

4. Олав Куй (Visma-Lease a Bike) то же время

5. Тим Мерлье (Soudal-Quick-Step) то же время

Генеральная классификация
1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 15 ч. 19 мин. 5 сек.

2. Герайнт Томас (Ineos Grenadiers) +46 сек.

3. Даниэль Мартинес (Bora-hansgrohe) +47 сек.

4. Киан Эйтдебрукс (Team Visma-Lease a Bike) +55 сек.

5. Айнер Рубио (Movistar) +56 сек.

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велоспорт Джиро д’Италия
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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