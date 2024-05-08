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Сборная Украины по сокке одержала победу во втором туре группового этапа Евро-2024

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Обновлено

Невероятный матч в исполнении сине-желтых

Сборная Украины по сокке одержала победу во втором туре группового этапа Евро-2024

Фото: Socca Federation

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины провела матч группового раунда Евро-2024 по сокке. Во втором туре наша команда со счетом 3:2 одолела команду Сербии.

Счет в матче открыла Сербия и не позволяла забить до середины второго тайма. Уже на 28-й минуте матча Станислав Жериков сравнял счет и забил первый мяч "сине-желтых". Впоследствии Украину вывел вперед Андрей Назаров и сделал счет 2:1.

Уже на 34-й минуте сербы сравняли счет и казалось, что это точка в матче, однако Игорь Тихненко в компенсированное время на 40+1 минуте вывел сборную Украины вперед, 3:2.

Евро-2024. 2-й тур
Украина - Сербия 3:2
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