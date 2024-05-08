Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины по сокке одержала победу во втором туре группового этапа Евро-2024
Невероятный матч в исполнении сине-желтых
Фото: Socca Federation
Сборная Украины провела матч группового раунда Евро-2024 по сокке. Во втором туре наша команда со счетом 3:2 одолела команду Сербии.
Счет в матче открыла Сербия и не позволяла забить до середины второго тайма. Уже на 28-й минуте матча Станислав Жериков сравнял счет и забил первый мяч "сине-желтых". Впоследствии Украину вывел вперед Андрей Назаров и сделал счет 2:1.
Уже на 34-й минуте сербы сравняли счет и казалось, что это точка в матче, однако Игорь Тихненко в компенсированное время на 40+1 минуте вывел сборную Украины вперед, 3:2.
Популярное сейчас
- Реал Мадрид – Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
- Арбитр матча ПСЖ - Боруссия Д расплакался после финального свистка. Известна причина
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Джиро д'Италия 2024. Второй этап. Тадей Погачар одержал свою первую победу на итальянском гранд-туре
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО