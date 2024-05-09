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Джиро д'Италия 2024. Француз Бенжамен Тома одержал неожиданную победу на пятом этапе
Тадей Погачар сохранил лидерство в общем зачете
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бенжамен Тома вместе со своим соотечественником Энцо Палени, итальянцем Андреа Пьетробоном и Майклом Вальгреном оторвались на середине 178-километрового этапа и сумели опередить пелотон до самого конца. Пьетробон был первым, кто атаковал на последнем километре, но итальянец начал угасать, что позволило гонщику "Cofidis" Тома совершить своевременный спринтерский финиш и оформить победу. Датчанин Вальгрен стал вторым, а итальянцу пришлось довольствоваться третьим местом. Для Бенжамена Тома, как и для его команды "Cofidis", эта победа стала первой в этом сезоне.
"Мы сделали удивительный отрыв, и я не могу в это поверить. В финале было очень тяжело, каждый рывок был на полном газу. Это было невероятно", - цитирует француза Бенжамена Тома BBC. Шестой этап пройдет сегодня, где спортсменам предстоит преодолеть 180 км от Торре-дель-Лаго-Пуччини до Раполано-Терме.
Результат пятого этапа
1. Бенжамен Тома (Cofidis) 3 ч. 59 мин. 59 сек.
2. Майкл Вальгрен (EF Education-EasyPost) то же время
3. Андреа Пьетробон (Polti-Kometa) то же время
4. Энцо Палени (Groupama-FDJ) +3 сек.
5. Джонатан Милан (Lidl-Trek) +11 сек.
Генеральная классификация
1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 19 час. 19 мин. 15 сек.
2. Герайнт Томас (Ineos Grenadiers) +46 сек.
3. Даниэль Мартинес (Bora-hansgrohe) +47 сек.
4. Киан Эйтдебрукс (Team Visma-Lease a Bike) +55 сек.
5. Айнер Рубио (Movistar) +56 сек.
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