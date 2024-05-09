Бенжамен Тома вместе со своим соотечественником Энцо Палени, итальянцем Андреа Пьетробоном и Майклом Вальгреном оторвались на середине 178-километрового этапа и сумели опередить пелотон до самого конца. Пьетробон был первым, кто атаковал на последнем километре, но итальянец начал угасать, что позволило гонщику "Cofidis" Тома совершить своевременный спринтерский финиш и оформить победу. Датчанин Вальгрен стал вторым, а итальянцу пришлось довольствоваться третьим местом. Для Бенжамена Тома, как и для его команды "Cofidis", эта победа стала первой в этом сезоне.

"Мы сделали удивительный отрыв, и я не могу в это поверить. В финале было очень тяжело, каждый рывок был на полном газу. Это было невероятно", - цитирует француза Бенжамена Тома BBC. Шестой этап пройдет сегодня, где спортсменам предстоит преодолеть 180 км от Торре-дель-Лаго-Пуччини до Раполано-Терме.

Результат пятого этапа

1. Бенжамен Тома (Cofidis) 3 ч. 59 мин. 59 сек.

2. Майкл Вальгрен (EF Education-EasyPost) то же время

3. Андреа Пьетробон (Polti-Kometa) то же время

4. Энцо Палени (Groupama-FDJ) +3 сек.

5. Джонатан Милан (Lidl-Trek) +11 сек.

Генеральная классификация

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 19 час. 19 мин. 15 сек.

2. Герайнт Томас (Ineos Grenadiers) +46 сек.

3. Даниэль Мартинес (Bora-hansgrohe) +47 сек.

4. Киан Эйтдебрукс (Team Visma-Lease a Bike) +55 сек.

5. Айнер Рубио (Movistar) +56 сек.