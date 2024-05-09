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Мария Повх принесла Украине седьмую лицензию на Олимпиаду-2024 в гребле на байдарках и каноэ
Отличный результат продемонстрировала украинка
Фото: Getty Images
Украина получила седьмую лицензию на Олимпиаду-2024 в гребле на байдарках и каноэ благодаря великолепному результату Марии Повх в байдарке-одиночке на дистанции 500 метров.
Украинка попала в финал, заняв второе место в полуфинале, уступив британке Деборе Керр лишь на 0.01 секунды.
В финале Повх прошла первую половину дистанции четвертой, однако следующие 250 метров преодолела быстрее всех участниц.
В результате украинская гребчиха одержала победу в финале, опередив 6-кратную чемпионку мира Анежку Палоудову на 0.06 секунд.
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