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Джиро д'Италия 2024. Пелайо Санчес одержал свою первую победу на этапе гранд-тура

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Об этом сообщает BBC

Джиро д'Италия 2024. Пелайо Санчес одержал свою первую победу на этапе гранд-тура

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Шестой этап "Джиро" Торре-дель-Лаго-Пуччини - Раполано-Терме имел холмистый рельеф. 24-летний испанец Пелайо Санчес удивленно качал головой после того, как опередил француза Алафилиппа на финишной прямой в Раполано Терме. Третий член их отрыва, гонщик "Jayco Alula" Люк Плапп, немного потерял темп у финиша, но занял последнее место на подиуме. Двукратный чемпион "Тур де Франс" Тадей Погачар сохранил лидерство в общем зачете шестой день подряд, опередив британца Герайнта Томаса на 46 секунд.

"Это удивительно. У меня нет слов. Я знал, что это будет очень тяжелый день, весь день на полном газу. Я старался сохранить энергию и дождаться своего момента. После двух часов гонки все начали атаковать, поэтому я сделал свой ход", - заявил Пелайо Санчес после победы. Седьмой этап "Джиро" состоится сегодня. Спортсменов ждет 38,5-километровая индивидуальная гонка на время из Фолиньо в Перуджу с 6,6-километровым подъемом в конце.

Результат шестого этапа
1. Пелайо Санчес (Movistar) 4 ч. 1 мин. 8 сек.

2. Жулиан Алафилипп (Soudal-QuickStep) то же время

3. Люк Плапп (Jayco AlUla) +1 сек.

4. Андреа Пикколо (EF Education-EasyPost) +24 сек.

5. Хонатан Нарваес (Ineos Grenadiers) +29 сек.

Генеральная классификация
1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 23 ч. 20 мин. 52 сек.

2. Герайнт Томас (Ineos Grenadiers) +46 сек.

3. Даниэль Мартинес (Bora-hansgrohe) +47 сек.

4. Киан Эйтдебрукс (Team Visma-Lease a Bike) +55 сек.

5. Айнер Рубио (Movistar) +56 сек.

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Джиро д'Италия 2024. Француз Бенжамен Тома одержал неожиданную победу на пятом этапе
велоспорт Джиро д’Италия
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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