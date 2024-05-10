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Ирина Геращенко добыла серебро на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе
Левченко финишировала в топ-8
фото - Getty Images
Украина начала выступления в сезоне Бриллиантовой лиги. Нашу страну представляли Ирина Геращенко и Юлия Левченко.
Напомним, что Геращенко пропустила зимнюю часть сезона.
В этих же соревнованиях прыгунья с первой попытки преодолела отметку в 1.80 м, со второй - в 1.84 м.
Впервые Геращенко ошиблась на высоте в 1.94 метра. По результатам трех попыток украинке не покорилась эта планка и она финишировала на втором месте. Еще одна украинка Юлия Левченко заняла восьмое место с результатом 1.84 м.
Победительницей соревнований стала сербка Ангелина Топич, которая взяла планку 1.94 м.
Бриллиантовая лига-2024. 3-й этап. Прыжки в высоту (женщины)
1. Ангелина Топич (Сербия) - 1.94 м
2. Ирина Геращенко (Украина) - 1.91 м
3. Элеанор Паттерсон (Австралия) - 1.91 м
...
8. Юлия Левченко (Украина) - 1.84 м
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