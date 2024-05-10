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Ирина Геращенко добыла серебро на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе

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Левченко финишировала в топ-8

Ирина Геращенко добыла серебро на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе

фото - Getty Images

Новина українською

Украина начала выступления в сезоне Бриллиантовой лиги. Нашу страну представляли Ирина Геращенко и Юлия Левченко.

Напомним, что Геращенко пропустила зимнюю часть сезона.

В этих же соревнованиях прыгунья с первой попытки преодолела отметку в 1.80 м, со второй - в 1.84 м.

Впервые Геращенко ошиблась на высоте в 1.94 метра. По результатам трех попыток украинке не покорилась эта планка и она финишировала на втором месте. Еще одна украинка Юлия Левченко заняла восьмое место с результатом 1.84 м.

Победительницей соревнований стала сербка Ангелина Топич, которая взяла планку 1.94 м.

Бриллиантовая лига-2024. 3-й этап. Прыжки в высоту (женщины)

1. Ангелина Топич (Сербия) - 1.94 м

2. Ирина Геращенко (Украина) - 1.91 м

3. Элеанор Паттерсон (Австралия) - 1.91 м

...

8. Юлия Левченко (Украина) - 1.84 м

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Юлия Левченко Ирина Геращенко
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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