Сборная Украины из сокки выиграла группу на Евро-2024

В четвертом туре группового этапа Чемпионата Европы-2024 по сокке сборная Украины победила Францию со счетом 1:0. Единственный гол во встрече за несколько минут до финального свистка забил Денис Хруль.

В общей сложности "сине-желтые" набрали в группе E 10 очков в четырех поединках. Благодаря этому они выиграли свою группу и прошли в плей-офф.

В 1/8 финала сборная Украины встретится с Германией, занявшей третье место в группе B. Матч состоится сегодня, 11 мая. Старт встречи запланирован на 14:15 по Киеву.

Напомним, что кроме победы над французами украинцы также одержали верх в матчах против Сербии (3:2) и Албании (1:0). Единственной потерей очков был поединок с Литвой (3:3).

Итоговая турнирная таблица группы E: