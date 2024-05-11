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Сборная Украины из сокки выиграла группу на Евро-2024
В заключительном матче "сине-желтые" победили французов
Socca Federation
В четвертом туре группового этапа Чемпионата Европы-2024 по сокке сборная Украины победила Францию со счетом 1:0. Единственный гол во встрече за несколько минут до финального свистка забил Денис Хруль.
В общей сложности "сине-желтые" набрали в группе E 10 очков в четырех поединках. Благодаря этому они выиграли свою группу и прошли в плей-офф.
В 1/8 финала сборная Украины встретится с Германией, занявшей третье место в группе B. Матч состоится сегодня, 11 мая. Старт встречи запланирован на 14:15 по Киеву.
Напомним, что кроме победы над французами украинцы также одержали верх в матчах против Сербии (3:2) и Албании (1:0). Единственной потерей очков был поединок с Литвой (3:3).
Итоговая турнирная таблица группы E:
- 1. Украина – 10 очков (8:5)
- 2. Сербия – 9 (14:10)
- 3. Литва – 7 (13:9)
- 4. Франция – 1 (4:9)
- 5. Албания – 1 (2:8)
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