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Сборная Украины из сокки выиграла группу на Евро-2024

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В заключительном матче "сине-желтые" победили французов

Сборная Украины из сокки выиграла группу на Евро-2024

Socca Federation

Новина українською

В четвертом туре группового этапа Чемпионата Европы-2024 по сокке сборная Украины победила Францию со счетом 1:0. Единственный гол во встрече за несколько минут до финального свистка забил Денис Хруль.

В общей сложности "сине-желтые" набрали в группе E 10 очков в четырех поединках. Благодаря этому они выиграли свою группу и прошли в плей-офф.

В 1/8 финала сборная Украины встретится с Германией, занявшей третье место в группе B. Матч состоится сегодня, 11 мая. Старт встречи запланирован на 14:15 по Киеву.

Напомним, что кроме победы над французами украинцы также одержали верх в матчах против Сербии (3:2) и Албании (1:0). Единственной потерей очков был поединок с Литвой (3:3).

Итоговая турнирная таблица группы E:

  • 1. Украина – 10 очков (8:5)
  • 2. Сербия – 9 (14:10)
  • 3. Литва – 7 (13:9)
  • 4. Франция – 1 (4:9)
  • 5. Албания – 1 (2:8)
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сокка
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Источник:
Суспільне
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Gican85 (Киев)
11.05.2024 в 09:44
Так сокке, сокки или саке?
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
11.05.2024 в 09:44
Так сокке, сокки или саке?
Ответить
0
0

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