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Харлан показала болельщикам фото с отдыха на Бора-Бора

Другие виды
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Украинка наслаждается морем и солнцем

Харлан показала болельщикам фото с отдыха на Бора-Бора

фото из свободных источников

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка вместе со своим парнем отдыхают на Бора-Бора. Соответствующий снимок Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Харлан показала болельщикам фото с отдыха на Бора-Бора - изображение 1

Напомним, что ранее Ломаченко поделился ожиданиями от боя против Камбососа.

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Ольга Харлан
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