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Харлан показала болельщикам фото с отдыха на Бора-Бора
Украинка наслаждается морем и солнцем
фото из свободных источников
Украинская фехтовальщица, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка вместе со своим парнем отдыхают на Бора-Бора. Соответствующий снимок Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Ломаченко
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