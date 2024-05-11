Харлан показала болельщикам фото с отдыха на Бора-Бора

Украинская фехтовальщица, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка вместе со своим парнем отдыхают на Бора-Бора. Соответствующий снимок Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Ломаченко поделился ожиданиями от боя против Камбососа.