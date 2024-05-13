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Джиро д'Италия 2024. Олав Коой одержал победу на девятом этапе гранд-тура

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А Тадей Погачар укрепил свое лидерство в генеральной классификации

Джиро д'Италия 2024. Олав Коой одержал победу на девятом этапе гранд-тура

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Уикенд прошел под лозунгом лидера общего зачета "Джиро" Тадея Погачара: сначала словенец в пятницу выиграл гонку с раздельным стартом и увеличил свой отрыв от ближайшего конкурента по генеральной классификации Дани Мартинеса с более чем двухминутным преимуществом. В субботу обладатель розовой майки одержал вторую победу подряд, выиграв 152-километровый горный этап Сполетто - Прати-Ди-Тиво.

Вчера победитель первого этапа Хонатан Нарваэс хотел во второй раз триумфовать на "Джиро", совершив потрясающую сольную контратаку за 6 км до финиша в Неаполе. Впрочем, эквадорец был пойман на последних 100 м, когда пелотон промчался мимо него, а Олав Коой из команды "Visma-Lease a Bike" одержал свою первую победу на этапе Гранд-тура, опередив на полколеса Джонатана Милана из Lidl-Trek.

"Это был тот шаг, которого я ждал. Я с нетерпением ждал своего первого Гранд-тура и это действительно тот финиш, о котором я мечтал", - заявил 22-летний Олав Коой после победы. Стоит добавить, что британец Герайнт Томас попал в аварию перед заездом в Неаполь, но успел восстановиться и финишировал среди пелотона и остается на третьем месте в общем зачете, отставая на 18 секунд от колумбийского гонщика Дани Мартинеса, который занимает второе место. Сегодня у "Джиро" день отдыха, поэтому десятый этап продолжится во вторник - 142-километровым маршрутом из Помпея, который включает 18-километровый подъем к финишу в Кузано-Мутри.

Результаты девятого этапа
1. Олав Коой (Visma-Lease a Bike) 4 ч. 44 мин. 22 сек.

2. Джонатан Милан (Lidl-Trek) то же время

3. Хуан Себастьян Молано (UAE Team Emirates) то же время

4. Альберто Дайнезе (Tudor) то же время

5. Дэнни ван Поппель (Bora-Hansgrohe) то же время

Генеральная классификация
1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 32 ч. 59 мин. 4 сек.

2. Даниэль Мартинес (Bora-hansgrohe) +2 мин. 40 сек.

3. Герайнт Томас (Ineos Grenadiers) +2 мин. 58 сек.

4. Бен О'Коннор (Decathlon-AG2R La Mondiale) +3 мин. 39 сек.

5. Киан Эйтдебрукс (Team Visma-Lease a Bike) +4 мин. 2 сек.

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велоспорт Джиро д’Италия Тадей Погачар
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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