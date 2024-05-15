Во вторник возобновились соревнования на итальянском гранд-туре. Десятый этап "Джиро" имел горный рельеф 142-километрового маршрута из Помпея до финиша в Кузано-Мутри. Ян Тратник из "Visma-Lease a Bike" выглядел настроенным на победу после того, как сделал сольный отрыв за более чем 30 км до конца этапа.

Впрочем, словенца догнал Валентан Паре-Пантр менее чем за 3 км до финиша после того, как команда "Decathlon-AG2R La Mondiale" пошла в позднюю атаку на последнем 18-километровом подъеме Бокка делла Сельва. Тратник был вынужден довольствоваться третьим местом, поскольку Ромену Барде из "DSM-Firmenich PostNL" также удалось опередить гонщика из "Visma-Lease a Bike" на полминуты. Старший брат победителя этапа Орельен Паре-Пантр финишировал пятым. Стоит отметить, что Орельен в прошлом году также имел триумф на "Джиро", финишировав первым на четвертом этапе.

Тем временем Тадей Погачар сохранил свое преимущество над колумбийцем Даниэлем Мартинесом и британцем Герайнтом Томасом во главе генеральной классификации итальянского гранд-тура. Сегодня состоится 11-й этап, где спортсменам предстоит 207-километровый маршрут из Фояно-ди-Валь-Форторе до Франкавилла-аль-Маре на восточном побережье Италии.

Результаты 10-го этапа

1. Валентан Паре-Пантр (Decathlon-AG2R La Mondiale) 3 ч. 43 мин. 50 сек.

2. Ромен Барде (DSM-Firmenich PostNL) +30 сек.

3. Ян Тратник (Visma-Lease a Bike) +1 мин.

4. Андреа Баджиоли (Lidl-Trek) +1 мин. 17 сек.

5. Орельен Паре-Пантр (Decathlon-AG2R La Mondiale) +1 мин. 24 сек.

Генеральная классификация

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 36 ч. 48 мин. 8 сек.

2. Даниэль Мартинес (Bora-hansgrohe) +2 мин. 40 сек.

3. Герайнт Томас (Ineos Grenadiers) +2 мин. 58 сек.

4. Бен О'Коннор (Decathlon-AG2R La Mondiale) +3 мин. 39 сек.

5. Киан Эйтдебрукс (Team Visma-Lease a Bike) +4 мин. 15 сек.