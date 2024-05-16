11-й этап "Джиро" охватывал 207-километровую дистанцию из Фояно-ди-Валь-Форторе до Франкавилла-аль-Маре, а также включала подъем третьей категории перед равнинной второй половиной, что позволило спринтерам выйти на первый план. Джонатан Милан из команды "Lidl-Trek", который опередил всех на четвертом этапе, продолжил свой путь к победе. Итальянец в спринтерском финише выиграл второй раз на нынешнем гранд-туре, опередив Кейдена Гровза, который снова пришел вторым. Замкнул тройку лучших Джованни Лонарди из "Polti-Kometa".

Стоит отметить, что победитель третьего этапа Тим Мерлье сошел с гонки, поскольку он незадолго до финиша он попал в завал. Победа Джонатана Милана укрепила его лидерство в очковом зачете, в то время, как Погачар из "UAE Team Emirates" избежал поздней аварии и финишировал в группе, сохранив лидерство в общем зачете. Сегодня состоится 12-й этап, который имеет пологий рельеф и пролегает на 193 км от Мартинсикуро до Фано.

Результаты 11-го этапа

1. Джонатан Милан (Lidl-Trek) 4 ч. 23 мин. 18 сек.

2. Кейден Гровз (Alpecin-Deceuninck) то же время

3. Джованни Лонарди (Polti-Kometa) то же время

4. Лоуренс Пити (Groupama - FDJ) то же время

5. Хуан Себастьян Молано (UAE Team Emirates) то же время

Генеральная классификация

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 41 час. 09 мин. 26 сек.

2. Даниэль Мартинес (Bora-hansgrohe) +2 мин. 40 сек.

3. Герайнт Томас (Ineos Grenadiers) +2 мин. 56 сек.

4. Бен О'Коннор (Decathlon-AG2R La Mondiale) +3 мин. 39 сек.

5. Антонио Тибери (Bahrain Victorious) +4 мин. 27 сек.