Жюлиан Алафилипп из "Soudal-Quick Step", который был близок к победе на шестом этапе, но на финише его опередил Пелайо Санчес, присоединился к начальному отрыву из 40 велосипедистов. Впрочем, позже француз оторвался от этой группы гонщиков вместе с итальянцем Мирко Маэстри. За 15 км до финиша гонщик "Polti-Kometa" выбился из сил, когда Алафилипп вырвался вперед в одиночку. Кентен Херманс и Хонатан Нарваэс начали приближаться, но французу хватило решимости одержать свою первую победу на "Джиро", зато Нарваэс финишировал впереди Херманса и занял второе место.

"Я всегда верил, что могу победить, но до последних километров мне приходилось давить на педаль в полную силу. Преследователи были близко позади меня. Это была моя мечта - выиграть этап на "Джиро д'Италия". Это делает меня очень счастливым. Это важная победа для меня после тяжелых времен", - заявил Жюлиан Алафилипп после гонки.

Словенец Тадей Погачар, тем временем финишировал в пелотоне и сохранил розовую майку лидера общего зачета для "UAE-Team Emirates", тогда как колумбиец Даниэль Мартинес из "Bora-Hansgrohe" остается вторым, а валлиец Герайнт Томас из "Ineos Grenadiers" остается третьим. Сегодня состоится 13-й этап, который имеет равнинный рельеф и пролегает на 179 км от Риччоне до Ченто.

Результат 12-го этапа

1. Жюлиан Алафилипп (Soudal-Quick Step) 4 ч. 07 мин. 44 сек.

2. Хонатан Нарваэс (Ineos Grenadiers) +31 сек.

3. Кентен Германс (Alpecin-Deceuninck) +32 сек.

4. Майкл Валгрен (EF Education-EasyPost) +43 сек.

5. Кристиан Скарони ("Astana-Qazaqstan Team") то же время

Генеральная классификация

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 45 ч. 22 мин. 35 сек.

2. Даниэль Мартинес (Bora-hansgrohe) +2 мин. 40 сек.

3. Герайнт Томас (Ineos Grenadiers) +2 мин. 56 сек.

4. Бен О'Коннор (Decathlon-AG2R La Mondiale) +3 мин. 39 сек.

5. Антонио Тибери (Bahrain Victorious) +4 мин. 27 сек.