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Мужская и женская сборные Украины по волейболу стартовали в Золотой Евролиге с волевых побед

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Спортсмены удачно начали свои выступления на соревнованиях

Мужская и женская сборные Украины по волейболу стартовали в Золотой Евролиге с волевых побед

Фото: cev.eu

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Женская команда обыграла Словению со счетом 3:2, хотя дважды уступала в счете по ходу встречи (23:25, 25:15, 20:25, 25:17, 15:11). Отметим, что вчера соперницы украинок разгромили Эстонию 3:0 и пока возглавляют таблицу (4 пункта). "Желто-синие" заработали 2 очка.

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Мужская сборная проиграла первый сет Румынии 20:25, но затем перехватила инициативу (25:21, 25:23, 25:19). В первом матче румыны обыграли Азербайджан 3:0. Сейчас в активе украинцев 3 балла.

19 мая женский коллектив будет выступать против эстонок, а мужскую команду ждет поединок с Азербайджаном.

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Источник:
Суспільне
Опубликовал: Александр Симченко
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