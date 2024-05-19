Женская сборная Украины по фехтованию завоевала золото на этапе Кубка мира в Болгарии

Женская сборная Украины по фехтованию победила на этапе Кубка мира в Пловдиве (Болгария). В решающем поединке за самые высокие награды наши спортсменки одолели представительниц Испании. Счет матча 45-43 в пользу украинок.

Состав команды : Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова.

Решающую стычку проводила Харлан, сумевшая одержать победу в ситуации, когда наша команда уступала 37-40.

Это уже третья медаль для Украины на этапах Кубка мира в этом сезоне (после серебра в Афинах и бронзы в Сент-Никлассе).