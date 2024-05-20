Второй уик-энд итальянской веломногодневки прошел под доминацией лидеров. В пятницу Джонатан Милан одержал свою третью победу на "Джиро", чем еще увеличил свое преимущество в очковой классификации над ближайшими конкурентами. В субботу Филиппо Ганна из "Ineos Grenadiers" выиграл раздельный старт на гранд-туре и поменялся местами с Погачаром, когда словенец опередил итальянца в этом виде гонки на прошлой неделе.

Впрочем, нынешнего лидера "Джиро" это поражение лишь смотивировало продемонстрировать свои силы на вчерашнем горном этапе, который стартовал на Манерба-дель-Гарда, а завершался в Ливиньо. Королевский этап гонки включал более 5400 метров подъема на 222 км и Тадей Погачар в очередной раз показал, что он является превосходным гонщиком, который непохож на остальных своих соперников в Италии. Когда словенец атаковал группу фаворитов за 14 км до финиша, он стремительно оторвался и за два километра до конца, догнал лидера этапа Найро Кинтану. Колумбиец из "Movistar" отважно боролся, но финишировал на 29 секунд позади лидера нынешнего "Джиро", а остальных спортсменов уже нигде не было видно. Сегодня спортсмены будут отдыхать, а во вторник вернутся к борьбе на 206-километровом этапе из Ливиньо в Санта-Кристина-Вальгардена.

Результат 15-го этапа

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 6 ч. 11 мин. 43 сек.

2. Найро Кинтана (Movistar) +29 сек.

3. Георг Штайнхаузер (EF Education-EasyPost) +2 мин. 32 сек.

4. Ромен Барде (DSM-Firmenich PostNL) +2 мин. 47 сек.

5. Дани Мартинес (Bora-Hansgrohe) +2 мин. 50 сек.

Генеральная классификация

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 56 ч. 11 мин. 42 сек.

2. Герайнт Томас (Ineos Grenadiers) +6 мин. 41 сек.

3. Даниэль Мартинес (Bora-hansgrohe) +6 мин. 56 сек.

4. Бен О'Коннор (Decathlon-AG2R La Mondiale) +7 мин. 43 сек.

5. Антонио Тибери (Bahrain Victorious) +9 мин. 26 сек.