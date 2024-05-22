После второго дня отдыха гонщики начали последнюю, третью неделю соревнований на "Джиро д'Италия 2024". Впрочем, 16-й этап стартовал с трехчасовой задержкой, поскольку спортсмены и команды коллективно отказались ехать по запланированному 202-километровому маршруту из Ливиньо в Санта-Кристина-Вальгардена. Это произошло из-за беспокойства по поводу безопасности во время запланированного подъема и спуска через перевал Умбраил, который сам по себе является отклонением от Стельвио из-за риска схода снежных лавин. В итоге спортсмены ехали по сокращенному маршруту, который составлял 118,7 км.

"Это, наверное, одна из хуже всего организованных гонок, и я говорю честно. Такого бы никогда не произошло в 99% других ситуаций. Я хотел бы увидеть его [директора гонки "Джиро" Мауро Вегни - Прим.ред.] на нашем месте, выйти на улицу на велосипеде и сделать все, что нужно", - раскритиковал организацию этапа гонщик Бен О'Коннор.

Что касается самого этапа, то здесь снова торжествовал Тадей Погачар, который поздно атаковал и опередил Джулио Пеллиццари и Дани Мартинеса на 16 секунд. Пересекая финишную линию, двукратный чемпион "Тур де Франс" считал на пальцах свои победы на этапах "Джиро" после того, как в очередной раз вырвался вперед от своих соперников в генеральной классификации. Колумбиец Дани Мартинес отстает от Погачара более чем на 7 минут, но поднимается на второе место в общем зачете, на 22 секунды опережая валлийца Герайнта Томаса, который отстал на последних двух километрах.

"День начался очень неспокойно, мы не знали, что делать, но когда мы начали гонку, все было хорошо. На последних двух километрах мы пытались контролировать ситуацию, Рафал Майка выдержал, а затем мы пошли дальше и попытались сделать несколько отрывов. Я очень счастлив", - заявил Тадей Погачар после очередной победы на "Джиро". Сегодня состоится 17-й этап, в котором гонщики преодолеют 159 км от Сельва-ди-Валь-Гардены до перевала Брокона.

Результат 16-го этапа

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 2 ч. 49 мин. 37 сек.

2. Джулио Пелиццари (VF Group-Bardiani CSF-Faizane) +16 сек.

3. Даниэль Мартинес (Bora-Hansgrohe) - то же время

4. Кристиан Скарони (Astana Qazaqstan) +31 сек.

5. Антонио Тибери (Bahrain Victorious) +33 сек.



Генеральная классификация

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 59 ч. 01 мин. 02 сек.

2. Даниэль Мартинес (Bora-hansgrohe) +7 мин. 18 сек.

3. Герайнт Томас (Ineos Grenadiers) +7 мин. 40 сек.

4. Бен О'Коннор (Decathlon-AG2R La Mondiale) +8 мин. 42 сек.

5. Антонио Тибери (Bahrain Victorious) +10 мин. 09 сек.