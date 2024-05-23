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Джиро д'Италия 2024. Немецкий спортсмен Георг Штайнхаузер одержал победу на семнадцатом этапе гранд-тура
Об этом сообщает BBC
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера гонщики преодолевали 159 км горного этапа от Сельва-ди-Валь-Гардены до перевала Брокона. За 34 километра до финиша, Георг Штайнхаузер решил оторваться от своего попутчика Амануэля Гебрезгабихира, которые были в отрыве от основной группы. Немец сумел доехать до конца этапа самостоятельно и одержать свою первую победу в карьере.
"Это что-то невероятное. Я нервничал на последнем подъеме, я знал, что должен выложиться на полную до самого финиша. Уже на восьмом этапе я понял, что у меня есть ноги, чтобы выиграть этап", - заявил Георг Штайнхаузер после победного финиша.
Тадей Погачар, который выиграл четыре из пяти предыдущих горных этапов, оторвался от остального пелотона на последних 2 км, чтобы сократить отставание от Штайнхаузера, но не смог одержать три победы подряд на "Джиро". За словенцем третьим финишировал Антонио Тибери, а валлиец Герайнт Томас пришел четвертым. Тадей Погачар еще больше укрепил свое лидерство над соперниками и нет никаких сомнений, что именно он останется победителем нынешнего "Джиро". Сегодня гонщики вернутся на трассу, где их ждет 178-километровый равнинный этап между Фьера-ди-Примьеро и Падуей.
Результат 17-го этапа
1. Георг Штайнхаузер (EF Education-EasyPost) 2 ч. 28 мин. 52 сек.
2. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) +1 мин. 24 сек.
3. Антонио Тибери (Bahrain Victorious) +1 мин. 41 сек.
4. Герайнт Томас (Ineos Grenadiers) То же время
5. Дани Мартинес (Bora-Hansgrohe) То же время
Генеральная классификация
1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 63 ч. 31 мин. 18 сек.
2. Даниэль Мартинес (Bora-hansgrohe) +7 мин. 42 сек.
3. Герайнт Томас (Ineos Grenadiers) +8 мин. 04 сек.
4. Бен О'Коннор (Decathlon-AG2R La Mondiale) +9 мин. 47 сек.
5. Антонио Тибери (Bahrain Victorious) +10 мин. 29 сек.
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