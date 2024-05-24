  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Джиро д'Италия 2024. Тим Мерлье в спринтерской развязке одержал вторую победу на восемнадцатом этапе гранд-тура
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джиро д'Италия 2024. Тим Мерлье в спринтерской развязке одержал вторую победу на восемнадцатом этапе гранд-тура

Другие виды

Об этом сообщает BBC

Джиро д'Италия 2024. Тим Мерлье в спринтерской развязке одержал вторую победу на восемнадцатом этапе гранд-тура

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тим Мерлье продемонстрировал свое спринтерское мастерство, выиграв 18-й этап "Джиро" для команды "Soudal Quick-Step". 31-летний бельгиец вышел с широкой позиции в плотном потоке участников и вырвал победу с отрывом в полколеса от Джонатана Милана, третьим финишировал Кейден Гровз.

"Последний километр был очень быстрым, и я был немного удивлен уже после поворотов, когда оказался в последних пяти или шести колесах. Но когда я нашел свой момент, я начал свой спринт, мне пришлось объезжать, но в конце концов я сделал это", - заявил Тим Мерлье после победного финиша в гонке.

Финиш спринтерской гонки означал, что на вершине генеральной классификации не произошло значительных изменений: словенец Погачар увеличил свое лидерство на одну секунду от Дани Мартинеса, который занимает второе место. Британец Герайнт Томас остается третьим в общем зачете. Сегодня гонщиков ждет 157-километровый горный этап из Мортельяно в Саппаду.

Результаты 18-го этапа
1. Тим Мерлье (Soudal Quick-Step) - 3 ч. 45 мин. 44 сек.

2. Джонатан Милан (Lidl-Trek) - то же время

3. Кейден Гровз (Alpecin-Deceuninck) - то же время

4. Альберто Дайнезе (Tudor Pro Cycling Team) - то же время

5. Станислав Аниолковски (Confidis) - то же время


Генеральная классификация
1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 67 ч. 16 мин. 22 сек.

2. Даниэль Мартинес (Bora-hansgrohe) +7 мин. 43 сек.

3. Герайнт Томас (Ineos Grenadiers) +8 мин. 06 сек.

4. Бен О'Коннор (Decathlon-AG2R La Mondiale) +9 мин. 47 сек.

5. Антонио Тибери (Bahrain Victorious) +10 мин. 29 сек.

По теме
yellow-arrow
Джиро д'Италия 2024. Немецкий спортсмен Георг Штайнхаузер одержал победу на семнадцатом этапе гранд-тура
yellow-arrow
Джиро д'Италия 2024. Неудержимый Погачар оформил свою пятую победу на гранд-туре
yellow-arrow
Джиро д'Италия 2024. Погачар оформил свою четвертую победу на пятнадцатом этапе гранд-тура
велоспорт Джиро д’Италия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости