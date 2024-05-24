Тим Мерлье продемонстрировал свое спринтерское мастерство, выиграв 18-й этап "Джиро" для команды "Soudal Quick-Step". 31-летний бельгиец вышел с широкой позиции в плотном потоке участников и вырвал победу с отрывом в полколеса от Джонатана Милана, третьим финишировал Кейден Гровз.

"Последний километр был очень быстрым, и я был немного удивлен уже после поворотов, когда оказался в последних пяти или шести колесах. Но когда я нашел свой момент, я начал свой спринт, мне пришлось объезжать, но в конце концов я сделал это", - заявил Тим Мерлье после победного финиша в гонке.

Финиш спринтерской гонки означал, что на вершине генеральной классификации не произошло значительных изменений: словенец Погачар увеличил свое лидерство на одну секунду от Дани Мартинеса, который занимает второе место. Британец Герайнт Томас остается третьим в общем зачете. Сегодня гонщиков ждет 157-километровый горный этап из Мортельяно в Саппаду.

Результаты 18-го этапа

1. Тим Мерлье (Soudal Quick-Step) - 3 ч. 45 мин. 44 сек.

2. Джонатан Милан (Lidl-Trek) - то же время

3. Кейден Гровз (Alpecin-Deceuninck) - то же время

4. Альберто Дайнезе (Tudor Pro Cycling Team) - то же время

5. Станислав Аниолковски (Confidis) - то же время



Генеральная классификация

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 67 ч. 16 мин. 22 сек.

2. Даниэль Мартинес (Bora-hansgrohe) +7 мин. 43 сек.

3. Герайнт Томас (Ineos Grenadiers) +8 мин. 06 сек.

4. Бен О'Коннор (Decathlon-AG2R La Mondiale) +9 мин. 47 сек.

5. Антонио Тибери (Bahrain Victorious) +10 мин. 29 сек.