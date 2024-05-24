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Джиро д'Италия 2024. Тим Мерлье в спринтерской развязке одержал вторую победу на восемнадцатом этапе гранд-тура
Об этом сообщает BBC
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тим Мерлье продемонстрировал свое спринтерское мастерство, выиграв 18-й этап "Джиро" для команды "Soudal Quick-Step". 31-летний бельгиец вышел с широкой позиции в плотном потоке участников и вырвал победу с отрывом в полколеса от Джонатана Милана, третьим финишировал Кейден Гровз.
"Последний километр был очень быстрым, и я был немного удивлен уже после поворотов, когда оказался в последних пяти или шести колесах. Но когда я нашел свой момент, я начал свой спринт, мне пришлось объезжать, но в конце концов я сделал это", - заявил Тим Мерлье после победного финиша в гонке.
Финиш спринтерской гонки означал, что на вершине генеральной классификации не произошло значительных изменений: словенец Погачар увеличил свое лидерство на одну секунду от Дани Мартинеса, который занимает второе место. Британец Герайнт Томас остается третьим в общем зачете. Сегодня гонщиков ждет 157-километровый горный этап из Мортельяно в Саппаду.
Результаты 18-го этапа
1. Тим Мерлье (Soudal Quick-Step) - 3 ч. 45 мин. 44 сек.
2. Джонатан Милан (Lidl-Trek) - то же время
3. Кейден Гровз (Alpecin-Deceuninck) - то же время
4. Альберто Дайнезе (Tudor Pro Cycling Team) - то же время
5. Станислав Аниолковски (Confidis) - то же время
Генеральная классификация
1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 67 ч. 16 мин. 22 сек.
2. Даниэль Мартинес (Bora-hansgrohe) +7 мин. 43 сек.
3. Герайнт Томас (Ineos Grenadiers) +8 мин. 06 сек.
4. Бен О'Коннор (Decathlon-AG2R La Mondiale) +9 мин. 47 сек.
5. Антонио Тибери (Bahrain Victorious) +10 мин. 29 сек.
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