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Украинского бадминтониста отстранили от соревнований из-за ставок и лишили места на Олимпиаде-2024

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Об этом сообщает Суспильне Спорт

Украинского бадминтониста отстранили от соревнований из-за ставок и лишили места на Олимпиаде-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лидера сборной Украины по бадминтону Данилу Боснюка отстранили от соревнований. Спортсмен является самым рейтинговым представителем "сине-желтых" в этом виде спорта среди мужчин и занимал 33 место в олимпийском рейтинге.

По словам Данилы Боснюка, его временно отстранили от участия в соревнованиях из-за нарушения правил связанных со ставками на матчи, которые он совершил в 2022 году. Срок отстранения составит полтора года и он больше минимального периода (один год), который предусмотрен за соответствующие нарушения. Украинский спортсмен считает, что шансов обжаловать решение Международной федерации бадминтона у него нет.

Таким образом Данило Боснюк не будет иметь возможности выступить на Олимпиаде-2024. По словам спортсмена, отбор на Игры в Париже он гарантировал себе еще в марте, однако после отстранения потерял шансы на лицензию. Кроме того, украинцу запрещено играть все официальные матчи, которые проводятся под эгидой Международной федерации бадминтона.

Напомним, что на Олимпиаде-2024 наша сборная по бадминтону будет иметь только одну представительницу - Полину Бугрову.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Гресь
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