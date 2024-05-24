Очередной день на "Джиро" завершился победой Андреа Вендраме из "Decathlon AG2R La Mondiale" после того, как итальянец перехитрил своих товарищей по отрыву роскошной атакой за 30 км до финиша 19-го этапа. В шикарном отрыве, в котором также участвовали победители предыдущих этапов Жюлиан Алафилипп ("Soudal Quick-Step"), Георг Штайнхаузер ("EF Education-EasyPost"), Хонатан Нарваэс ("Ineos Grenadiers") и Пелайо Санчес ("Movistar"), Вендраме оказался сильнейшим, совершив хитрую атаку на мокром спуске перед финальным подъемом в Саппаду на северо-востоке Италии.

"Это был замечательный день. Важно было попасть в отрыв, и я был там с самого начала. На спуске я решил оторваться от группы, и это было хорошее дело. Они не очень соглашались сзади и это сыграло мне на руку. Я думал, что кто-то вернется, и я просто пытался держать высокий, равномерный ритм", - заявил Андреа Вендраме после победы.

Зато у лидеров генеральной классификации дошло до неприятного инцидента за 6 км до финиша: Герайнт Томас подрезал заднее колесо Антонио Тибери и упал на дорогу. Группа генеральщиков решила сбавить свой темп, чтобы британец мог вернуться в их группу. Так они все вместе и пересекли финиш.

"Это показывает, что все уважают друг друга. Никто не хотел обгонять Томаса таким образом. Это обидно - после долгого дня контролировать ситуацию, а в конце случается глупый момент. Но я надеюсь, что с ним все в порядке, и завтра мы сможем провести отличное шоу", - заявил лидер нынешнего "Джиро" Тадей Погачар. Предпоследний, 20-й этап итальянского гранд-тура состоится 25 мая. Гонщикам предстоит преодолеть 184 км горного маршрута из Альпаго до Бассано-дель-Граппа.

Результат 19-го этапа

1. Андреа Вендраме (Decathlon AG2R La Mondiale) 3 ч. 51 мин. 05 сек.

2. Пелайо Санчес (Movistar) +54 сек.

3. Георг Штайнхаузер (EF Education-EasyPost) +1 мин. 07 сек.

4. Хонатан Нарваэс (Ineos Grenadiers) +2 мин. 27 сек.

5. Люк Плапп (Team Jayco AlUla) То же время

Генеральная классификация

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 71 ч. 24 мин. 03 сек.

2. Даниэль Мартинес (Bora-hansgrohe) +7 мин. 42 сек.

3. Герайнт Томас (Ineos Grenadiers) +8 мин. 04 сек.

4. Бен О'Коннор (Decathlon-AG2R La Mondiale) +9 мин. 47 сек.

5. Антонио Тибери (Bahrain Victorious) +10 мин. 29 сек.