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Джиро д'Италия 2024. Андреа Вендраме одержал победу на девятнадцатом этапе гранд-тура
Об этом сообщает Eurosport
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Очередной день на "Джиро" завершился победой Андреа Вендраме из "Decathlon AG2R La Mondiale" после того, как итальянец перехитрил своих товарищей по отрыву роскошной атакой за 30 км до финиша 19-го этапа. В шикарном отрыве, в котором также участвовали победители предыдущих этапов Жюлиан Алафилипп ("Soudal Quick-Step"), Георг Штайнхаузер ("EF Education-EasyPost"), Хонатан Нарваэс ("Ineos Grenadiers") и Пелайо Санчес ("Movistar"), Вендраме оказался сильнейшим, совершив хитрую атаку на мокром спуске перед финальным подъемом в Саппаду на северо-востоке Италии.
"Это был замечательный день. Важно было попасть в отрыв, и я был там с самого начала. На спуске я решил оторваться от группы, и это было хорошее дело. Они не очень соглашались сзади и это сыграло мне на руку. Я думал, что кто-то вернется, и я просто пытался держать высокий, равномерный ритм", - заявил Андреа Вендраме после победы.
Зато у лидеров генеральной классификации дошло до неприятного инцидента за 6 км до финиша: Герайнт Томас подрезал заднее колесо Антонио Тибери и упал на дорогу. Группа генеральщиков решила сбавить свой темп, чтобы британец мог вернуться в их группу. Так они все вместе и пересекли финиш.
"Это показывает, что все уважают друг друга. Никто не хотел обгонять Томаса таким образом. Это обидно - после долгого дня контролировать ситуацию, а в конце случается глупый момент. Но я надеюсь, что с ним все в порядке, и завтра мы сможем провести отличное шоу", - заявил лидер нынешнего "Джиро" Тадей Погачар. Предпоследний, 20-й этап итальянского гранд-тура состоится 25 мая. Гонщикам предстоит преодолеть 184 км горного маршрута из Альпаго до Бассано-дель-Граппа.
Результат 19-го этапа
1. Андреа Вендраме (Decathlon AG2R La Mondiale) 3 ч. 51 мин. 05 сек.
2. Пелайо Санчес (Movistar) +54 сек.
3. Георг Штайнхаузер (EF Education-EasyPost) +1 мин. 07 сек.
4. Хонатан Нарваэс (Ineos Grenadiers) +2 мин. 27 сек.
5. Люк Плапп (Team Jayco AlUla) То же время
Генеральная классификация
1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 71 ч. 24 мин. 03 сек.
2. Даниэль Мартинес (Bora-hansgrohe) +7 мин. 42 сек.
3. Герайнт Томас (Ineos Grenadiers) +8 мин. 04 сек.
4. Бен О'Коннор (Decathlon-AG2R La Mondiale) +9 мин. 47 сек.
5. Антонио Тибери (Bahrain Victorious) +10 мин. 29 сек.
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