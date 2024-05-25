Украинская альпинистка поднялась на два восьмитысячника за одни сутки

Украинская альпинистка Антонина Самойлова установила новый рекорд, взойдя на два сложных восьмитысячника Эверест и Лхоцзе за сутки.

Одновременно с этим Тоня стала первой женщиной в истории украинского альпинизма, кто трижды поднялся на Эверест.

"Траверс" – именно так в альпинизме называют прохождение двух или более вершин за одну экспедицию. Что является чрезвычайно сложной задачей из-за экстремальных условий, бешеной высоты и технических трудностей. Антонина начала свою экспедицию 17-го апреля, чтобы сделать "траверс" Эверест - Лхоцзе. Однако вскоре альпинистка начала чувствовать первые симптомы болезни COVID, и вынуждена была вернуться на лечение в Катманду.

- У меня был сильный страх, что после болезни я физически не смогу подняться на два подряд восьмитысячника и моя экспедиция сорвется из-за состояния здоровья, - рассказывает украинская альпинистка.

21 мая в 4 часа утра Антонина Самойлова вышла из третьего лагеря, чтобы совершить историческое восхождение. Ее поддерживал непальский альпинист Ками Рита, который также устанавливал свой рекорд – 30 восхождений на вершину мира. Альпинисты даже рассматривали возможность взойти на Эверест вместе, но Тоня добралась до вершины на час раньше Ками.

22 мая Тоня подняла украинский флаг на вершину мира, где было написано: "Still fighting for freedom". Тем самым альпинистка напомнила миру, что украинцы все еще борются за свою свободу.

- Помню, как я уже спускалась с вершины и на лестнице Хилари (это технически сложный участок Эвереста прямо у вершины) заметила альпиниста из Кении, который шел без кислорода на вершину. Он создал очередь, ведь уже был без сил. Я подумала про себя "будет смерть сегодня" и мне стало очень жутко.

На следующий день Антонина узнала, что он умер, даже не дойдя до вершины, альпинистка видела его в последние минуты его жизни.

В ночь на 23 мая Тоня начала собираться на Лхоцзе, и уже в шесть утра была на вершине горы. В этот же день Антонина вернулась в базовый лагерь, всего без сна альпинистка пробыла 65 часов.

Свое восхождение Антонина Самойлова посвятила погибшему воину Гряник Александру, который всю жизнь мечтал взойти на Эверест. Альпинистка подняла его фото на вершину мира и сделала фотографию, чтобы запечатлеть этот момент навсегда.