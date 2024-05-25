Тадей Погачар подчеркнул свое доминирование на "Джиро д'Италия", выиграв шесть этапов на этих соревнованиях и увеличил свой общий отрыв почти до 10 минут перед воскресным стартом в Риме. 25-летний словенец атаковал на финальной вершине 20-го этапа, поднявшись на Монте Граппа и оторвавшись от своих соперников за 36 км до финиша в Бассано-дель-Граппа. Британец Герайнт Томас сделал достаточно, чтобы сохранить свое место на подиуме, финишировав седьмым в свой 38-й день рождения и остался третьим в общем зачете. Колумбиец Даниэль Мартинес закрепил за собой второе место в генеральной классификации, финишировав третьим на этапе, позади Погачара и Валентана Паре-Пантра.

"Мы великолепно поработали сегодня как команда. У меня также были хорошие ноги, поэтому я очень рад, что к вершине [Монте Граппа] я имел большой отрыв. Очень доволен гонкой. Не могу описать, что я чувствовал со всеми болельщиками на подъеме. Сегодня был еще один тест перед летом, чтобы увидеть, как это. Я хотел закончить "Джиро" с хорошим настроением и в хорошей форме, и я думаю, что мне это удалось", - заявил Тадей Погачар после финиша.

Уже завтра, после 21-го этапа в столице Италии, словенец официально оформит свою первую победу в генеральной классификации "Джиро д'Италия". Затем Погачар сконцентрируется на "Тур де Франси" в июле, поскольку он претендует стать первым гонщиком со времен Марко Пантани в 1998 году, который выиграл оба гранд-тура в одном сезоне.

Результаты 20-го этапа

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 4 ч. 58 мин. 23 сек.

2. Валентан Паре-Пантр (Decathlon AG2R La Mondiale) +2 мин. 07 сек.

3. Даниэль Мартинес (Bora-hansgrohe) то же время

4. Антонио Тибери (Bahrain Victorious) то же время

5. Айнер Рубио (Movistar) то же время

Генеральная классификация

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 76 ч. 22 мин. 13 сек.

2. Даниэль Мартинес (Bora-hansgrohe) +9 мин. 56 сек.

3. Герайнт Томас (Ineos Grenadiers) +10 мин. 24 сек.

4. Бен О'Коннор (Decathlon-AG2R La Mondiale) +12 мин. 07 сек.

5. Антонио Тибери (Bahrain Victorious) +12 мин. 49 сек.