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Волейбол. Мужская сборная Украины проиграла Чехии в третьем матче Золотой Евролиги

Другие виды
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Первое поражение на турнире

Волейбол. Мужская сборная Украины проиграла Чехии в третьем матче Золотой Евролиги

Фото: cev.eu

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Мужская сборная Украины по волейболу сыграла свой третий матч в Золотой Евролиге-2024. Подопечные Рауля Лосано проиграли поединок команде Чехии.

Счет встречи 1-3 (22:25, 25:23, 15:25, 22:25).

Напомним, что в первом матче на турнире Украина победила сборную Румынии (3:1), а во втором – Азербайджан (3:0).

Свой следующий поединок желто-синие проведут сегодня, 26 мая. Соперником нашей команды станет Люксембург. Матч начнется в 19.30 по киевскому времени.

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