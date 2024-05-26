Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Волейбол. Мужская сборная Украины проиграла Чехии в третьем матче Золотой Евролиги
Первое поражение на турнире
Фото: cev.eu
Мужская сборная Украины по волейболу сыграла свой третий матч в Золотой Евролиге-2024. Подопечные Рауля Лосано проиграли поединок команде Чехии.
Счет встречи 1-3 (22:25, 25:23, 15:25, 22:25).
Напомним, что в первом матче на турнире Украина победила сборную Румынии (3:1), а во втором – Азербайджан (3:0).
Свой следующий поединок желто-синие проведут сегодня, 26 мая. Соперником нашей команды станет Люксембург. Матч начнется в 19.30 по киевскому времени.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Минай и Металлист 1925 вылетают, Полесье в еврокубках, триумфы МЮ и Байера в финалах кубков. Главные новости за 25 мая
- Кривая Скрипника: от тренерства в Бундеслиге до Первой лиги. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Верес 1:2
- Вернидуб: Бронза – это классно, это история, но в финансовом отношении ничего не дает. Вот если выйдем в группу ЛЕ…
- Джиро д'Италия 2024. Неудержимый Погачар оформил свою пятую победу на гранд-туре
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн