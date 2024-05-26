Волейбол. Мужская сборная Украины проиграла Чехии в третьем матче Золотой Евролиги

Мужская сборная Украины по волейболу сыграла свой третий матч в Золотой Евролиге-2024. Подопечные Рауля Лосано проиграли поединок команде Чехии.

Счет встречи 1-3 (22:25, 25:23, 15:25, 22:25) .

Напомним, что в первом матче на турнире Украина победила сборную Румынии (3:1), а во втором – Азербайджан (3:0).

Свой следующий поединок желто-синие проведут сегодня, 26 мая. Соперником нашей команды станет Люксембург. Матч начнется в 19.30 по киевскому времени.