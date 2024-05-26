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Украинка Онуфрийчук завоевала бронзу на чемпионате Европы по художественной гимнастике
Первая награда для команды
optima.school
Украинка Таисия Онофрийчук завоевала бронзовую награду на чемпионате Европы по художественной гимнастике.
Наша спортсменка с результатом 34,900 баллов замкнула ТОП-3 в упражнениях с обручем.
Это первый для Таисии чемпионат Европы в ее карьере, сегодня юной спортсменке исполняется 16 лет.
Чемпионкой континента стала представительница Болгарии Боряна Калейн (35,250), а серебро у ее соотечественницы Стиляны Николовой (34,950).
Это первая медаль для украинской команды на чемпионате Европы-2024.
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