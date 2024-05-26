Украинка Онуфрийчук завоевала бронзу на чемпионате Европы по художественной гимнастике

Украинка Таисия Онофрийчук завоевала бронзовую награду на чемпионате Европы по художественной гимнастике.

Наша спортсменка с результатом 34,900 баллов замкнула ТОП-3 в упражнениях с обручем.

Это первый для Таисии чемпионат Европы в ее карьере, сегодня юной спортсменке исполняется 16 лет.

Чемпионкой континента стала представительница Болгарии Боряна Калейн (35,250), а серебро у ее соотечественницы Стиляны Николовой (34,950).

Это первая медаль для украинской команды на чемпионате Европы-2024.