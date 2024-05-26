Сегодня состоялся последний 125-километровый этап "Джиро", проходивший в Риме. Он завершился сумасшедшим финишем, в котором Тим Мерлье опередил Джонатана Милана, который получил прокол за девять километров до финиша, и одержал свою третью победу на нынешнем гранд-туре. Тадей Погачар выиграл "Джиро д'Италия" с первой попытки: словенец, имеющий две победы на "Тур де Франс", финишировал первым на шести этапах из 21, доминируя в гонке.

В общем зачёте Погачар опередил своего ближайшего преследователя колумбийца Даниэля Мартинеса на 9 минут и 56 секунд. Третью строчку занял британец Герайнт Томас, отставший от победителя на 10 минут и 24 секунды. Словенец был в розовой майке лидера с момента победы на втором этапе и выиграл с наибольшим общим временным отрывом с 1965 года.

"У меня нет слов, трудно описать этот момент, это потрясающе. Много приятных воспоминаний, конечно, через некоторое время я пойму, какой момент был лучшим, но я думаю, что в целом это было действительно замечательное "Джиро", — заявил Тадей Погачар после победы в веломногодневке. Теперь словенец будет пытаться стать первым гонщиком со времен Марко Пантани в 1998 году, который выиграл и "Джиро", и "Тур де Франс", стартующий 29 июня, в одном сезоне.

Результат 21-го этапа

1. Тим Мерлье (Soudal Quick-Step) 2 ч. 51 мин. 50 сек.

2. Джонатан Милан (Lidl-Trek) то же время

3. Кейден Гровз (Alpecin-Deceuninck) То же время

4. Фернандо Гавирия (Movistar) То же время

5. Тим ван Дейк (Team Visma) То же время

Генеральная классификация

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 79 ч. 14 мин. 03 сек.

2. Даниэль Мартинес (Bora-hansgrohe) +9 мин. 56 сек.

3. Герайнт Томас (Ineos Grenadiers) +10 мин. 24 сек.

4. Бен О'Коннор (Decathlon-AG2R La Mondiale) +12 мин. 07 сек.

5. Антонио Тибери (Bahrain Victorious) +12 мин. 49 сек.