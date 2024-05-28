  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Сергей Кулиш стал серебряным призером ЧЕ по кулевой стрельбе
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сергей Кулиш стал серебряным призером ЧЕ по кулевой стрельбе

Другие виды
Обновлено

Первая награда для нашей команды

Сергей Кулиш стал серебряным призером ЧЕ по кулевой стрельбе

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В хорватском Осиеке проходит континентальное первенство по пулевой стрельбе (малокалиберные виды оружия), в котором спортсмены соревнуются за последние пропуски на Олимпийские игры.

"Сине-желтых" представляют 32 спортсмена в двух возрастных категориях — взрослые и юниоры.

Сергей Кулиш, который уже получил для Украины олимпийскую лицензию, открыл счет наградам нашей команды. В финале чемпионата Европы в стрельбе из трех положений с 50 метров украинец завоевал серебряную награду.

Для Сергея это уже вторая медаль континентального первенства в этой дисциплине. В 2017 году он также стал вице-чемпионом Европы.

По теме
yellow-arrow
Джиро д'Италия 2024. Мерлье выиграл на последнем этапе гранд-тура, Погачар победил в общем зачете
yellow-arrow
Украинка Онуфрийчук завоевала бронзу на чемпионате Европы по художественной гимнастике
yellow-arrow
Волейбол. Мужская сборная Украины проиграла Чехии в третьем матче Золотой Евролиги
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости