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Сергей Кулиш стал серебряным призером ЧЕ по кулевой стрельбе
Первая награда для нашей команды
В хорватском Осиеке проходит континентальное первенство по пулевой стрельбе (малокалиберные виды оружия), в котором спортсмены соревнуются за последние пропуски на Олимпийские игры.
"Сине-желтых" представляют 32 спортсмена в двух возрастных категориях — взрослые и юниоры.
Сергей Кулиш, который уже получил для Украины олимпийскую лицензию, открыл счет наградам нашей команды. В финале чемпионата Европы в стрельбе из трех положений с 50 метров украинец завоевал серебряную награду.
Для Сергея это уже вторая медаль континентального первенства в этой дисциплине. В 2017 году он также стал вице-чемпионом Европы.
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