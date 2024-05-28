Сергей Кулиш стал серебряным призером ЧЕ по кулевой стрельбе

В хорватском Осиеке проходит континентальное первенство по пулевой стрельбе (малокалиберные виды оружия), в котором спортсмены соревнуются за последние пропуски на Олимпийские игры.

"Сине-желтых" представляют 32 спортсмена в двух возрастных категориях — взрослые и юниоры.

Сергей Кулиш, который уже получил для Украины олимпийскую лицензию, открыл счет наградам нашей команды. В финале чемпионата Европы в стрельбе из трех положений с 50 метров украинец завоевал серебряную награду.

Для Сергея это уже вторая медаль континентального первенства в этой дисциплине. В 2017 году он также стал вице-чемпионом Европы.