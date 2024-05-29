Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Максим Городинец получил шестую лицензию в стрельбе на Олимпийские игры-2024
+1 медаль в копилку
Фото: champion.com.ua
Максим Городинец получил бронзовую награду в стрельбе на чемпионате Европы на дистанциях 25 м и 50 м, который проходит в хорватском Осиеке.
Украина имела возможность получить награды в мужской скоростной стрельбе из пистолета, где в финал прошли Максим Городинец и Владимир Пастернак.
По итогам шестой серии выстрелов Городинец опередил Рампулу и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.
Стоит отметить, что лицензия Городинца является безымянной. Это означает, что на Олимпиаду-2024 тренерский штаб сборной Украины может выставить другого стрелка.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Конвейер Шахтера, трагикомедия Барсы, гегемония Интера и чудо Байера. Итоги УПЛ и ТОП-5 лиг
- Эпицентр - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за выход в УПЛ
- Мирон Маркевич ответил на выпады Сабо и Леоненко
- Украинка Онуфрийчук завоевала бронзу на чемпионате Европы по художественной гимнастике
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО