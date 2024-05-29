Максим Городинец получил шестую лицензию в стрельбе на Олимпийские игры-2024

Максим Городинец получил бронзовую награду в стрельбе на чемпионате Европы на дистанциях 25 м и 50 м, который проходит в хорватском Осиеке.

Украина имела возможность получить награды в мужской скоростной стрельбе из пистолета, где в финал прошли Максим Городинец и Владимир Пастернак.

По итогам шестой серии выстрелов Городинец опередил Рампулу и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.

Стоит отметить, что лицензия Городинца является безымянной. Это означает, что на Олимпиаду-2024 тренерский штаб сборной Украины может выставить другого стрелка.