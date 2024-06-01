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Верняев показал, как изменилась его форма через 2 года. Видео

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Верняев показал, как изменилась его форма через 2 года. Видео

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский гимнаст, олимпийский чемпион и серебряный призер 2016, чемпион и бронзовый призер чемпионата Европы-2024 Олег Верняев поделился со своими поклонниками новыми видео. Наш спортсмен показал свою форму в первые дни после возвращения в большой спорт и сравнил ее с формой, которую он набрал перед континентальным первенством 2024 года. Соответствующий пост Олег сделал на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина вышла в 1/8 финала РГ.

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Олег Верняев
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