Верняев показал, как изменилась его форма через 2 года. Видео

Украинский гимнаст, олимпийский чемпион и серебряный призер 2016, чемпион и бронзовый призер чемпионата Европы-2024 Олег Верняев поделился со своими поклонниками новыми видео. Наш спортсмен показал свою форму в первые дни после возвращения в большой спорт и сравнил ее с формой, которую он набрал перед континентальным первенством 2024 года. Соответствующий пост Олег сделал на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина вышла в 1/8 финала РГ.