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Верняев показал, как изменилась его форма через 2 года. Видео
Просто титан
Фото: Getty Images
Украинский гимнаст, олимпийский чемпион и серебряный призер 2016, чемпион и бронзовый призер чемпионата Европы-2024 Олег Верняев поделился со своими поклонниками новыми видео. Наш спортсмен показал свою форму в первые дни после возвращения в большой спорт и сравнил ее с формой, которую он набрал перед континентальным первенством 2024 года. Соответствующий пост Олег сделал на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
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