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Украинские гимнасты завоевали 5 медалей на Кубке мирового вызова в Копере
Молодцы, так держать
Фото: Getty Images
В словенском Копере состоялся Кубок мирового вызова по спортивной гимнастике, в котором приняли участие представители Украины.
Нашим спортсменам удалось завоевать 5 наград, а мультимедалистом соревнований стал Илья Ковтун. Наш спортсмен завоевал два золота (вольные упражнения – 14,600 и упражнения на коне – 14,900) и одно серебро (упражнения на кольцах – 13,350).
В последней дисциплине золото досталось еще одному украинцу Игорю Радивилову (13,700), а бронзу в упражнениях на брусьях завоевала Елизавета Губарева (13,200).
Во второй день финалов украинцы сразятся за награды в упражнениях на параллельных брусьях и перекладине у мужчин, а также в вольных упражнениях и на бревне у женщин.
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