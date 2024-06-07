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ФИДЕ отстранила Федерацию шахмат России от членства в организации на два года

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Такое решение было принято Комиссией по этике в связи с жалобой Украинской шахматной федерации

ФИДЕ отстранила Федерацию шахмат России от членства в организации на два года

фото из свободных источников

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Международная шахматная федерация (FIDE) отстранила Федерацию шахмат России из организации. Об этом заявил президент FIDE Аркадий Дворкович.

Такое решение было принято Комиссией по этике в связи с жалобой Украинской шахматной федерации.

Федерация шахмат России включила в свой состав региональные шахматные клубы украинских регионов, находящихся под оккупацией, а именно: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Таким образом, Россия исключена из FIDE на два года.

Также сообщается, что ФШР, скорее всего, оспорит это решение в сентябре.

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