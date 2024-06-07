Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФИДЕ отстранила Федерацию шахмат России от членства в организации на два года
Такое решение было принято Комиссией по этике в связи с жалобой Украинской шахматной федерации
фото из свободных источников
Международная шахматная федерация (FIDE) отстранила Федерацию шахмат России из организации. Об этом заявил президент FIDE Аркадий Дворкович.
Такое решение было принято Комиссией по этике в связи с жалобой Украинской шахматной федерации.
Федерация шахмат России включила в свой состав региональные шахматные клубы украинских регионов, находящихся под оккупацией, а именно: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Таким образом, Россия исключена из FIDE на два года.
Также сообщается, что ФШР, скорее всего, оспорит это решение в сентябре.
Популярное сейчас
- Польша – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча
- Сабо: Лобановский сам себя уничтожил. В Кувейте он каждый день пил
- Откажутся от кондиционеров. Шмыгаль дал задачу чиновникам снизить потребление электроэнергии
- На войне с Россией погиб волейболист, экс-игрок клуба Буревестник Андрей Педора
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО