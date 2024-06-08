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Украинская лучница Павлова завоевала серебро на первом этапе Гран-При Европы

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Поздравляем с отличным результатом

Украинская лучница Павлова завоевала серебро на первом этапе Гран-При Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская лучница Анастасия Павлова завоевала серебро на первом этапе Гран-При Европы. Об этом сообщает НОК.

В течение недели в хорватском Порече 197 спортсменов соревновались за награды. Украина была представлена ​​12 лучниками.

В женском финале по классическому луку Анастасия Павлова сошлась с кореянкой Йо Хани. Этот матч закончился не в пользу украинки (6:2). Так что Анастасия стала серебряным призером Гран-При.

Напомним, что ранее украинец Кохан квалифицировался в финал ЧЕ-2024 в метании молота.

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