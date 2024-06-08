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Украинская лучница Павлова завоевала серебро на первом этапе Гран-При Европы
Поздравляем с отличным результатом
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская лучница Анастасия Павлова завоевала серебро на первом этапе Гран-При Европы. Об этом сообщает НОК.
В течение недели в хорватском Порече 197 спортсменов соревновались за награды. Украина была представлена 12 лучниками.
В женском финале по классическому луку Анастасия Павлова сошлась с кореянкой Йо Хани. Этот матч закончился не в пользу украинки (6:2). Так что Анастасия стала серебряным призером Гран-При.
Напомним, что ранее украинец Кохан
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