Украинская лучница Павлова завоевала серебро на первом этапе Гран-При Европы

Украинская лучница Анастасия Павлова завоевала серебро на первом этапе Гран-При Европы. Об этом сообщает НОК.

В течение недели в хорватском Порече 197 спортсменов соревновались за награды. Украина была представлена ​​12 лучниками.

В женском финале по классическому луку Анастасия Павлова сошлась с кореянкой Йо Хани. Этот матч закончился не в пользу украинки (6:2). Так что Анастасия стала серебряным призером Гран-При.