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Украинец номинирован на звание лучшего легионера чемпионата Польши по волейболу

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Украинец номинирован на звание лучшего легионера чемпионата Польши по волейболу

Фото - Facebook “Барком-Кажани”

Новина українською

Диагональный Василий Тупчий представляет львовскую команду "Барком-Летучие мыши", которая последние два сезона играет в польской Плюс Лиге. Украинец будет бороться за победу в номинации "Лучший легионер" вместе с австралийцем Люком Перри (Алурон Варта) и французом Жаном Патри (Ястшембски).

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Отметим, что Василий по итогам чемпионата набрал 532 очка и вошел в топ-5 бомбардиров соревнований. В шести случаях его признавали MVP матча.

"Барком-Летучие мыши" трижды выигрывали Суперлигу Украины и дважды добывали бронзу.

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Источник:
Volleyball.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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