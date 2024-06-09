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Украинец номинирован на звание лучшего легионера чемпионата Польши по волейболу
Спортсмен достойно выступает в иностранном первенстве
Фото - Facebook “Барком-Кажани”
Диагональный Василий Тупчий представляет львовскую команду "Барком-Летучие мыши", которая последние два сезона играет в польской Плюс Лиге. Украинец будет бороться за победу в номинации "Лучший легионер" вместе с австралийцем Люком Перри (Алурон Варта) и французом Жаном Патри (Ястшембски).
Отметим, что Василий по итогам чемпионата набрал 532 очка и вошел в топ-5 бомбардиров соревнований. В шести случаях его признавали MVP матча.
"Барком-Летучие мыши" трижды выигрывали Суперлигу Украины и дважды добывали бронзу.
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