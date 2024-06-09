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Турецкому каналу пришлось извиняться за грудь болельщицы
Вещатель попал в курьезную ситуацию
Скріншот – TRT Spor
В 8-м туре женской Лиги наций по волейболу Турция оформила волевую победу над США (3:2). Одна из поклонниц команды так праздновала викторию, что случайно показала свой бюст. Вернее, он на несколько секунд покинул "пределы топа".
Телеканал TRT обвинил американских трансляторов в том, что они намеренно замедлили курьезный эпизод и создали дискомфорт для турецкой аудитории. Девушке даже пришлось закрыть соцсети из-за реакции, хотя далеко не все пользователи поддерживали негативную травлю.
В других моментах болельщица радовалась уже более сдержанно.
???????? #FileninSultanları'nı desteklemeye gelen taraftarlar büyük mutluluk yaşadı.— Abluka (@ajansAbluka) June 2, 2024
pic.twitter.com/Mxalizn3ST
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