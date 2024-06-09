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Турецкому каналу пришлось извиняться за грудь болельщицы

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Вещатель попал в курьезную ситуацию

Турецкому каналу пришлось извиняться за грудь болельщицы

Скріншот – TRT Spor

Новина українською

В 8-м туре женской Лиги наций по волейболу Турция оформила волевую победу над США (3:2). Одна из поклонниц команды так праздновала викторию, что случайно показала свой бюст. Вернее, он на несколько секунд покинул "пределы топа".

Телеканал TRT обвинил американских трансляторов в том, что они намеренно замедлили курьезный эпизод и создали дискомфорт для турецкой аудитории. Девушке даже пришлось закрыть соцсети из-за реакции, хотя далеко не все пользователи поддерживали негативную травлю.

В других моментах болельщица радовалась уже более сдержанно.

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Источник:
Abluka, YeSport
Опубликовал: Александр Симченко
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