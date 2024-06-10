Михаил Мельник: До последнего не хотел ситуацию в сборной выносить на суд общественности

Руководитель украинского волейбола Михаил Мельник рассказал, что два года мужской сборной Украины руководил не Угис Крастиньш, а Олег Плотницкий.

- Они жалуются на отсутствие коммуникации?

- До сих пор не пойму, кто выдумал эту ерунду. На Sport.ua была информация, что Олег Плотницкий намеревался получить временный трансфер в клуб "Аль-Араби" из Объединенных Арабских Эмиратов. Это действительно так. Но почему вместо него к нам обращались представители клуба, а не сам волейболист? Я не жду, чтобы Олег звонил лично мне. Но набрать генерального секретаря Федерации Екатерину Биляченко, которая отвечает за выдачу трансферов, он был обязан. Тем более, что за арабский клуб он собирался выступать в то время, когда национальная сборная проводит матчи Золотой Евролиги. А как быть с травмированным коленом и усталостью, из-за которых Олег собирался пропускать международный сезон? Так о какой коммуникации речь? Плотницкому и компании не хватает не коммуникации, а совести.

Но главное, что в эти сказочки о коммуникации верят. И вообще наблюдаю какую-то сюрреалистическую картину, когда в воюющей стране оправдывают спортсменов, которые отказываются выступать за сборную. Возводят их чуть ли не в ранг героев. Рауль Лосано аргентинец, но он тоже не может понять, как что-то похожее может происходить в нашей ситуации.

- Понятно, что корни нынешних явлений уходят в прошлый год, а может, еще глубже. В прошлом году по итогам "письма турецкому султану" вы предупредили, что рассказывать обо всех деталях скандала не будете, чтобы не навредить делу. Может, пришло время рассказать?

- До последнего не хотел все это выносить на суд общественности. Но поведение отдельных персонажей, их родственников и тех, кому приход нашей команды в 2016-м до сих пор стоит поперек горла, заставляет. Еще перед стартом прошлогодней Золотой Евролиги генеральному секретарю ФВУ Екатерине Биляченко позвонили сначала Плотницкий, а затем тренер Угис Крастиньш. С тем же требованием: сборной нужен менеджер. Причем речь шла о конкретном человеке, куме тогдашнего капитана сборной Плотницкого, мужчине призывного возраста, которому в условиях военного положения непросто получить разрешение на выезд. Решить этот вопрос оперативно сейчас нереально, списки подаются заранее. Получив отрицательный ответ, Олег Плотницкий не скрывал обиды. Позже в польском Лодзи имел с Крастиньшем серьезный, на повышенных тонах разговор. При свидетелях. Спросил Угиса, зачем нам менеджер на постоянной основе. Одно дело, когда команда едет на соревнования и появляется много организационных вопросов. Но зачем менеджер там, где все организовано? Это же лишние расходы. Мы не такая богатая Федерация. Еще и в такое время. "Вот вчера у нас закончился стиральный порошок и мой помощник Андрей Левченко должен был сам покупать", — говорит Крастиньш. Так магазин через дорогу, что случилось с Андреем?

Угис тогда жаловался, что к команде нет достаточного внимания. Такого, как к футболистам. Мол, мы седьмые в мире и этого не замечают. "Подожди, ты получил звание заслуженного тренера Украины? Левченко получил? Волейболисты отмечены званиями мастеров спорта международного класса?" "Да". Так о каком внимании речь? Мы не можем заставить журналистов, да еще и во время войны, отслеживать каждый шаг команды.