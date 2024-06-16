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Волейбол. Украина победила Чехию в полуфинале Золотой Евролиги-2024

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Боремся за трофей

Волейбол. Украина победила Чехию в полуфинале Золотой Евролиги-2024

Суспільне

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Мужская сборная Украины по волейболу выиграла полуфинальный матч Золотой Евролиги-2024. Подопечные Рауля Лосано в трех партиях одолели представителей Чехии.

Счет поединка 3-0 (26-24; 25-16; 25-20) в пользу желто-голубого коллектива.

Украина в четвертый раз сыграет в финале Золотой Евролиги. Матч за золото украинцы проведут против Хорватии в воскресенье, 16 июня, в 20:00. Победитель турнира получит 100 000 евро.

Финалисты Золотой Евролиги также продолжат сезон сборных в Кубке претендентов-2024, где будут бороться за путевку на самый престижный коммерческий турнир - Лигу наций.

Напомним, что женская сборная Украины не смогла пробиться в финальную часть Золотой Евролиги и упустила шансы отобраться на Кубок претендентов-2024 благодаря рейтингу.

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сборная Украины по волейболу
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Источник:
volleyball.ua
Опубликовал: Андрей Хижняк
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