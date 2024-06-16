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Украина - чемпион мужской Золотой Евролиги по волейболу
Во второй раз в истории
Фото: CEV
Сборная Украины по волейболу победила в мужской Золотой Евролиге. Этот турнир был дебютным для нового тренера Рауля Лосано. В финале "сине-желтые" по итогам четырех сетов одолели Хорватию - 3:1.
В Финал четырех сборная Украины попала с 3-го места в турнирной таблице регулярного чемпионата (4 победы в 6-ти играх). Перед финалом подопечные Лосано прошли Чехию (3:0).
Хорватия до сегодняшнего матча не имела ни одного поражения в этом сезоне Евролиги. Команда заняла 1-е место в таблице чемпионата (6 побед из 6-ти), а в полуфинале переиграла Эстонию (3:2).
Чемпионство в Золотой Евролиге стало вторым в истории для Украины. Последний раз это происходило 7 лет назад. Далее сборная будет участвовать в Кубке претендентов, где будет бороться за выход в Лигу наций.
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