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Украина - чемпион мужской Золотой Евролиги по волейболу

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Обновлено

Во второй раз в истории

Украина - чемпион мужской Золотой Евролиги по волейболу

Фото: CEV

Новина українською

Сборная Украины по волейболу победила в мужской Золотой Евролиге. Этот турнир был дебютным для нового тренера Рауля Лосано. В финале "сине-желтые" по итогам четырех сетов одолели Хорватию - 3:1.

В Финал четырех сборная Украины попала с 3-го места в турнирной таблице регулярного чемпионата (4 победы в 6-ти играх). Перед финалом подопечные Лосано прошли Чехию (3:0).

Хорватия до сегодняшнего матча не имела ни одного поражения в этом сезоне Евролиги. Команда заняла 1-е место в таблице чемпионата (6 побед из 6-ти), а в полуфинале переиграла Эстонию (3:2).

Чемпионство в Золотой Евролиге стало вторым в истории для Украины. Последний раз это происходило 7 лет назад. Далее сборная будет участвовать в Кубке претендентов, где будет бороться за выход в Лигу наций.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Вarcelinius
16.06.2024 в 23:57
Молодцы однако.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
16.06.2024 в 23:57
Молодцы однако.
Ответить
2
0

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