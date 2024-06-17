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Рауль Лосано: Победу посвящаем тем людям, которые потеряли в ходе войны с Россией жилье, семьи, детей

Другие виды
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Наставник команды выступил с речью к болельщикам

Рауль Лосано: Победу посвящаем тем людям, которые потеряли в ходе войны с Россией жилье, семьи, детей

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины по волейболу Рауль Лосано прокомментировал победу команды в Золотой Евролиге:

"Эту победу команда, наш тренерский штаб и я лично посвящаем тем людям, которые потеряли в ходе войны с Россией жилье, семьи, детей. Надеюсь, мы подарили этим людям лучик света и радости. Также надеюсь, что наше успешное выступление морально помогло бойцам, которые защищают украинскую землю на передовой.

Говорят, что там достаточно людей, которые сами когда-то играли в волейбол, интересуются им и имели возможность посмотреть наши матчи или хотя бы узнать результаты. Пусть наша победа придаст воинам вдохновения в борьбе против российского агрессора. Мы понимаем, что можем представлять Украину только благодаря им".

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Источник:
ФВУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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