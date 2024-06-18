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"Почему им можно все". Украинская фехтовальщица Кривицкая не пожала руку россиянке на ЧЕ-2024 по фехтованию

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Гучмазова отреагировала на это нецензурной лексикой

"Почему им можно все". Украинская фехтовальщица Кривицкая не пожала руку россиянке на ЧЕ-2024 по фехтованию

Фото: JetSetter

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В эти дни проходит чемпионат Европы по фехтованию в Базеле. В одном из поединков встречались украинка Елена Кривицкая и россиянка Майя Гучмазова, которая представляет Грузию. Победу в этой встрече праздновала представительница нашей страны со счетом 15:9.

После поединка произошел скандальный инцидент: сначала украинка отказалась от рукопожатия с соперницей, после чего Гучмазова отреагировала на это руганью: "Б***ь, почему им можно все, они что, ох**и, что ли?".

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Елена Кривицкая
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