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"Почему им можно все". Украинская фехтовальщица Кривицкая не пожала руку россиянке на ЧЕ-2024 по фехтованию
Гучмазова отреагировала на это нецензурной лексикой
Фото: JetSetter
В эти дни проходит чемпионат Европы по фехтованию в Базеле. В одном из поединков встречались украинка Елена Кривицкая и россиянка Майя Гучмазова, которая представляет Грузию. Победу в этой встрече праздновала представительница нашей страны со счетом 15:9.
После поединка произошел скандальный инцидент: сначала украинка отказалась от рукопожатия с соперницей, после чего Гучмазова отреагировала на это руганью: "Б***ь, почему им можно все, они что, ох**и, что ли?".
????????Українська фехтувальниця Олена Кривицька після поєдинку Чемпіонату Європи відмовилася тиснути руку російській фехтувальниці з грузинським паспортом Майї Гучмазовій.— Base of Ukrainian sports ???????? (@Ukrsportbase) June 18, 2024
Росіянка відреагувала на вчинок українки нецензурною лексикою.
Відео: Анастасія Самко pic.twitter.com/Rh4kK1Q96i
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