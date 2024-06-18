Байло и Барсуков завоевали бронзу на чемпионате Европы по прыжкам в воду

В сербском Белграде проходит чемпионат Европы по водным видам спорта.

Ксения Байло и Марко Барсуков стали бронзовыми призерами континентального первенства в прыжках в воду на 10-метровой вышке среди смешанных пар. За свое выступление украинский дуэт набрал 256.02 балла.

Представители Испании завоевали "золото" (274.50), "серебро" у Германии (266.34).

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Отметим, что для Марка это дебютный взрослый чемпионат Европы, на котором он сразу же завоевал медаль.