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Байло и Барсуков завоевали бронзу на чемпионате Европы по прыжкам в воду
Марко удачно дебютировал на чемпионате Европы
Фото: НОК
В сербском Белграде проходит чемпионат Европы по водным видам спорта.
Ксения Байло и Марко Барсуков стали бронзовыми призерами континентального первенства в прыжках в воду на 10-метровой вышке среди смешанных пар. За свое выступление украинский дуэт набрал 256.02 балла.
Представители Испании завоевали "золото" (274.50), "серебро" у Германии (266.34).
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Отметим, что для Марка это дебютный взрослый чемпионат Европы, на котором он сразу же завоевал медаль.
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Источник:НОК
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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