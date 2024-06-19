Вперые за 24 года. Желтяков добыл золото для сборной Украины на Евро-2024 по водным видам спорта

Сборная Украины завоевала дебютную золотую медаль на чемпионате Европы-2024 по водным видам спорта. Ее принес 18-летний Александр Желтяков на дистанции 200 метров на спине.

Украинец начал соревнования шестым, однако после половины дистанции сумел подняться на 3 место. В решающем отрезке Желтяков сумел опередить Романа Митюкова и Апостолоса Сискоса и в итоге получил высшее место на пьедестале.

Евро по водным видам спорта. 200 м, спина, финал

Александр Желтяков (Украина) 1:55.39 минут

Апостолос Сискос (Греция) +0.03

Роман Митюков (Швейцария) +0.36

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Стоит отметить, что это "золото" стало первым в истории Украины на дистанции 200 метров на спине и первым на Евро по водным видам спорта за последние 24 года. Также Александр установил национальный рекорд на этой дистанции, побив свой собственный результат.