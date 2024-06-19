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Дарья Миронюк выборола второе в истории серебро для сборной Украины на ЧЕ-2024 по фехтованию
Еще одна награда в копилку сборной
Фото: champion.com.ua
Украина завоевала вторую в истории медаль на чемпионате Европы по фехтованию в женском одиночном турнире в рапире.
Серебряную награду принесла Дарья Миронюк, которая в решающем поединке могла завоевать "золото" у итальянки Аррианы Эрриго, однако уступила в финале со счетом 10:15.
Стоит отметить, что для Дарьи Миронюк эта награда стала дебютной на Евро по фехтованию и второй в истории для Украины на чемпионатах Европы по рапире. Впервые подобного результата достигла Ольга Лелейко в 2007 году, завоевав "бронзу".
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