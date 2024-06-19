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Дарья Миронюк выборола второе в истории серебро для сборной Украины на ЧЕ-2024 по фехтованию

Другие виды
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Еще одна награда в копилку сборной

Дарья Миронюк выборола второе в истории серебро для сборной Украины на ЧЕ-2024 по фехтованию

Фото: champion.com.ua

Новина українською

Украина завоевала вторую в истории медаль на чемпионате Европы по фехтованию в женском одиночном турнире в рапире.

Серебряную награду принесла Дарья Миронюк, которая в решающем поединке могла завоевать "золото" у итальянки Аррианы Эрриго, однако уступила в финале со счетом 10:15.

Стоит отметить, что для Дарьи Миронюк эта награда стала дебютной на Евро по фехтованию и второй в истории для Украины на чемпионатах Европы по рапире. Впервые подобного результата достигла Ольга Лелейко в 2007 году, завоевав "бронзу".

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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