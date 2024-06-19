Михаил Романчук принес второе золото для Украины на чемпионате Европы по водным видам спорта

Михаил Романчук завоевал второе "золото" для Украины на чемпионате Европы по водным видам спорта на дистанции 800 метров вольным стилем.

Стартовал украинец неплохо и в начале уже был третьим. Однако во второй половине Романчук начал наращивать темп и обошел Залана Саркани из Венгрии, и Димитриоса Маркоса из Греции.

В итоге Михаил закончил 800-метровку чемпионом с результатом 7:46.20 минут.

Евро по водным видам спорта. 800 м, вольный стиль, финал

Михаил Романчук (Украина) - 7:46.20 мин

Димитриос Маркос (Греция) - 7:48.59 мин

Залан Саркани (Венгрия) - 7:49.29 мин

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Напомним, что ранее золотую награду для сборной Украины получил 18-летний Александр Желтяков на дистанции 200 м на спине.