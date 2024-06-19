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Михаил Романчук принес второе золото для Украины на чемпионате Европы по водным видам спорта

Другие виды
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Уверенный заплыв в исполнении украинца

Михаил Романчук принес второе золото для Украины на чемпионате Европы по водным видам спорта

Фото: 24 канал

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Михаил Романчук завоевал второе "золото" для Украины на чемпионате Европы по водным видам спорта на дистанции 800 метров вольным стилем.

Стартовал украинец неплохо и в начале уже был третьим. Однако во второй половине Романчук начал наращивать темп и обошел Залана Саркани из Венгрии, и Димитриоса Маркоса из Греции.

В итоге Михаил закончил 800-метровку чемпионом с результатом 7:46.20 минут.

Евро по водным видам спорта. 800 м, вольный стиль, финал

Михаил Романчук (Украина) - 7:46.20 мин

Димитриос Маркос (Греция) - 7:48.59 мин

Залан Саркани (Венгрия) - 7:49.29 мин

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Напомним, что ранее золотую награду для сборной Украины получил 18-летний Александр Желтяков на дистанции 200 м на спине.

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Михаил Романчук
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