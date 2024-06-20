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Пятикратному олимпийскому чемпиону по велоспорту Брэдли Виггинсу придется продать свои медали, поскольку его признали банкротом

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Кроме того, бывший спортсмен также потерял дом

Пятикратному олимпийскому чемпиону по велоспорту Брэдли Виггинсу придется продать свои медали, поскольку его признали банкротом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сэр Брэдли Уиггинс становился пятикратным олимпийским чемпионом с 2004 по 2016 годы. Кроме того, он еще прославился тем, что стал первым британцем, который выиграл Тур де Франс. Он является единственным гонщиком, который выиграл и Тур де Франс, и олимпийское золото в одном году, выиграв их с разницей в неделю в 2012 году. После такой насыщенной карьеры, британцу придется продать свои медали.

Как сообщает Joe.co.uk, 44-летний Уиггинс был объявлен судом банкротом 3 июня, и его переоборудованный амбар в Северном Ланкашире, стоимостью 975 000 фунтов стерлингов, вернулся в собственность строительного общества. После завершения профессиональной карьеры в 2016 году, британец испытал финансовые трудности в своих бизнес-проектах. Это не первый случай, когда Виггинс сталкивается с финансовыми трудностями. В 2020 году фирма Wiggins Rights Limited, принадлежавшая сэру Брэдли, его бывшей жене Кэт и маме Линди, ушла на ликвидацию после того, как задолжала 650 000 фунтов стерлингов. Его адвокат Алан Селлерс сообщил, что Уиггинс обанкротился, остался без крыши над головой и "потерял все".

"Брэд занимается диванным серфингом. Он живет с друзьями и семьей. Я не знаю, где он ночевал прошлой ночью, не знаю, где он будет ночевать сегодня или завтра. У него нет адреса. Это полный беспорядок. Он потерял абсолютно все. Его семейный дом, его дом на Мальорке, его сбережения и инвестиции. У него нет ни копейки. Это очень печальное положение дел", - цитирует Селлерса Joe.co.uk.

У Уиггинса есть трое детей от его бывшей жены Кэт, которая позволила ему остаться в полудоме после оглашения вердикта суда. Сообщается, что также будут назначены опекуны для конфискации активов Брэдли Уиггинса, которые могут включать медали и трофеи. По словам эксперта по оценке спортивных памятников, только пять золотых медалей британца могут стоить 250 000 фунтов стерлингов.

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Источник:
Joe.co.uk
Опубликовал: Александр Гресь
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