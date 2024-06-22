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Фехтование. Украина завоевала командное серебро на чемпионате Европы-2024

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Оля, как-то нетипично

Фехтование. Украина завоевала командное серебро на чемпионате Европы-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по фехтованию завоевала серебряную награду в финале чемпионата Европы-2024. Наши девушки в решающем матче соревнований уступили представительницам Франции.

Счет поединка 44-45 в пользу наших соперниц. При счете 44-42 лидер команды Ольга Харлан, к сожалению, пропустила три укола подряд.

1/4 финала: Украина-Болгария (45-42)

1/2 финала: Украина-Венгрия (45-41)

В последний раз Украина выигрывала серебро Евро по фехтованию в команде в женской сабле в 2018 году, а последнюю медаль в 2022 году - бронза.

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Следующий турнир для женской сборной Украины – Олимпиада-2024, куда украинки отобрались.

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