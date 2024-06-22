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Фехтование. Украина завоевала командное серебро на чемпионате Европы-2024
Оля, как-то нетипично
Getty Images/Global Images Ukraine
Женская сборная Украины по фехтованию завоевала серебряную награду в финале чемпионата Европы-2024. Наши девушки в решающем матче соревнований уступили представительницам Франции.
Счет поединка 44-45 в пользу наших соперниц. При счете 44-42 лидер команды Ольга Харлан, к сожалению, пропустила три укола подряд.
1/4 финала: Украина-Болгария (45-42)
1/2 финала: Украина-Венгрия (45-41)
В последний раз Украина выигрывала серебро Евро по фехтованию в команде в женской сабле в 2018 году, а последнюю медаль в 2022 году - бронза.
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Следующий турнир для женской сборной Украины – Олимпиада-2024, куда украинки отобрались.
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